Oggi pomeriggio a Verissimo Iva Zanicchi è tornata per parlare della scomparsa del suo compagno Fausto Pinna. Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per la commozione.

Il ricordo di Iva Zanicchi e le lacrime di Silvia Toffanin

Puntata domenicale di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin è arrivata Iva Zanicchi. La nota cantante e conduttrice TV ha avuto modo di aprirsi al pubblico e raccontare uno dei momenti più difficili della sua vita, dovuto alla morte del suo compagno Fausto Pinna (che lei ha sempre chiamato Pippi) avvenuta l’8 agosto 2024.

Iva Zanicchi gli è sempre stata accanto, fino all’ultimo e, sempre a Verissimo, aveva raccontato nelle precedenti puntate alcuni dei momenti della malattia del signor Fausto. Per la cantante non è stato un incontro facile quello di oggi. Ci ha tenuto a ringraziare le tante persone che le hanno scritto e le sono state vicine in questo periodo, perché si tratta di una dimostrazione d’amore importante:

“La perdita di ‘Pippi’ è dolorosissima perché mi sento sola. Ho tante persone che mi stanno vicino. Quando vado a letto provo un po’ malinconia, un vuoto che non è facile da colmare. Parlo ancora con lui e per dormire prendo qualcosina. Sento la sua voce, ma so che è il mio cervello. Ci si abitua e lo è per tante famiglie. Ho perso tante persone care e anche se lui aveva 75 anni e non era così vecchio”.

Nel suo racconto ancora Iva Zanicchi ha fatto sapere che Fausto non aveva paura della morta ed è venuto a mancare proprio con lei accanto. L’ultimo mese della sua vita è stato parecchio doloroso e lo vedeva soffrire tanto. Nonostante ciò le dimostrava sempre affetto e rassicurazione. “La morte bisogna accettarla, a maggior ragione se crediamo in qualcosa”, ha aggiunto Iva.

Successivamente Iva Zanicchi ha ammesso che l’ultima sera non si perdona di essersi addormentata, perché poi si è accorta che il suo compagno aveva 41 di febbre, perciò è andata a cercare una medicina per lui. Poi tornata in stanza si è resa conto che era giunto il momento di salutarlo: “Ha fatto un grande respiro e se n’è andato. Poi è arrivata la malinconia, la tristezza, la consapevolezza che non lo vedrai più”.

A colpire è stata la reazione da parte della conduttrice Silvia Toffanin che, per tutta l’intervista, non è riuscita a contenere l’emozione e si è più volte commossa nel corso del racconto. La presentatrice si è mostrata con le lacrime agli occhi.

Prima di congedarsi dallo studio, Iva Zanicchi ha ringraziato Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi per l’affetto dimostrato e ha ricevuto una lettera commovente da Caterina Caselli e i videomessaggi di Romina Power e Gerry Scotti, anche loro molto toccati.