Nel corso della puntata di Say Waaad?!? registrata negli studi di Amici 24, Vybes ha fatto una perfetta e simpaticissima imitazione di Rkomi. Ecco il video che in queste ore sta facendo il giro del web.

L’imitazione di Vybes ad Amici 24

Ormai ci siamo! Tra esattamente 10 giorni su Canale 5 partirà il Serale di Amici 24 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata di questa nuova edizione. Domenica scorsa nel mentre, durante l’ultimo appuntamento con il pomeridiano, sono state consegnante le restanti maglie dorate e finalmente il cast è stato chiuso. Attualmente dunque i cantanti e i ballerini si stanno preparando per affrontare al meglio la fase finale del talent show, che ci regalerà un’emozione dietro l’altra.

In queste ore intanto sono state anche formate le tre squadre, composte da: Alessandra Celentano e Rudy Zebri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e infine da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Questi team dunque puntata dopo puntata si scontreranno tra loro e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà sabato 22 marzo, nelle ultime ore qualcosa ha fatto divertire tutto il web.

Tutto è iniziato quando gli amici di Radio Deejay hanno incontrato alcuni allievi di Amici 24 per registrare la nuova puntata del programma Say Waaad?!? A prendere parte alla trasmissione sono stati Vybes, Senza Cri e Chiamamifaro e proprio l’allievo di Zerbi è stato protagonista di un simpatico momento. Vybes ha infatti fatto una perfetta imitazione di Rkomi e ovviamente il video della scenetta ha fatto in breve il giro dei social.

Gli allievi intanto sono pienamente concentrati sulla prima puntata del Serale, che ricordiamo partirà su Canale 5 sabato 22 marzo, naturalmente in prima serata. Ma chi sarà il primo a dover lasciare la scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.