Nel corso del nuovo daytime di Amici 24 Anna Pettinelli e Deborah Lettieri hanno incontrato la loro squadra. La prof di ballo ha poi stroncato Chiara e non è tardata ad arrivare la reazione di lei.

Cosa è accaduto oggi ad Amici 24

Ci avviciniamo alla partenza del Serale di Amici 24. Sabato 22 marzo andrà in onda infatti la prima puntata del talent show di Maria De Filippi e solo pochi giorni fa sono state consegnate le ultime maglie dorate. Oggi nel mentre, nel corso del nuovo daytime, sono state confermate le tre squadre e, come già avevamo ipotizzato, una di esse è composta dalle prof Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e dai loro rispettivi allievi.

Oggi dunque le due insegnanti hanno incontrato i loro ragazzi, per fare un primo punto della situazione. Dopo aver elencato i punti di forza della loro squadra, Anna e Deborah hanno poi fatto un’analisi delle squadre avversarie, facendo dure critiche ad alcuni dei ragazzi. In particolare la Lettieri ha stroncato Chiara, allieva della Celentano, affermando: “Secondo me il suo punto forte è il suo punto debole. Lei è una ragazza bellissima e dotatissima, ma la sua danza non è all’altezza delle sue doti. Deve ancora ricercare una parte emotiva interiore”.

Non è mancata la reazione di Chiara, che guardando il filmato ha dichiarato: “Nel mio mondo io non sono così tanto dotata. Non sono dotatissima. Dire che la mia danza non è all’altezza delle mie doti, boh. Non capisco cosa voglia dire”. Ma non è finita qui. Dopo la fine della clip i ragazzi di Amici 24 hanno detto la loro. A quel punto Chiara, lanciando una stoccata alla Lettieri, ha aggiunto: “Deborah tutto il pomeridiano zitta si è fatta, adesso tutta insieme se ne esce”.

Nascono dunque i primi dissapori all’interno della casetta. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.