È da poco terminata una nuova registrazione di Amici 25. Scopriamo dunque a scoprire tutte le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 14 dicembre.

Le anticipazioni di Amici 25 del 14 dicembre

Domenica 14 dicembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 25. Proprio oggi si è svolta la registrazione del prossimo appuntamento col pomeridiano e in rete sono emerse le prime anticipazioni.

Ma cosa è accaduto stavolta in studio? A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di Superguidatv.

Amici 25, i risultati delle sfide di Giorgia e Plasma e Michele

Le anticipazioni di Amici 25 ci dicono che la puntata di oggi è iniziata con la sfida di Giorgia, che è riuscita a battere il suo sfidante ed è così rimasta all’interno della scuola.

È stata poi la volta della sfida di Plasma. Anche in questo caso il cantante è riuscito a trionfare.

La gara canto

Come ogni settimana, non è mancata la gara canto ad Amici 25.

Ma cosa è accaduto oggi? Questa la classifica:

Caterina

Riccardo

Valentina

Lorenzo e Michele a pari merito

Elena

Opi

Gard

Flavia

Angie

In sfida vanno dunque Angie e Gard.

La gara ballo

Non è mancata anche la gara di ballo.

Ecco come sono andati i ragazzi:

Emiliano

Pierpaolo

Alex

Alessio

Maria Rosaria

Anna

Paola

Giorgia

Maglia rossa per Giorgia e Paola.

Compiti

È stata poi la volta dei compiti che i prof di Amici 25 hanno assegnato ad alcuni allievi in settimana.

Ad esibirsi è stato così Alessio, che ha eseguito il compito voluto dalla Celentano. Non manca tuttavia un’accesa discussione tra i professori. La maestra ha infatti ritenuto insufficiente il ballerino.

A quel punto a intervenire è stato Emanuel Lo, che ha chiesto di far eseguire lo stesso compito ad Emiliano. I due insegnanti così discutono animatamente sui fisici dei due allievi e in seguito hanno voluto che entrambi si confrontassero. Alessio ed Emiliano si sono dunque spogliati a centro studio.

Ospiti 14 dicembre Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 14 dicembre?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio sono stati Orietta Berti e Michele Bravi (come giudici della gara canto) e Maura Pararo e Rebecca Bianchi (giudici della gara ballo).

Ospiti musicali Carl Brave e Luk3.



