Amici 25 anticipazioni puntata 14 dicembre news, spoiler e ospiti
Cosa è accaduto ad Amici 25
È da poco terminata una nuova registrazione di Amici 25. Scopriamo dunque a scoprire tutte le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 14 dicembre.
Le anticipazioni di Amici 25 del 14 dicembre
Domenica 14 dicembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 25. Proprio oggi si è svolta la registrazione del prossimo appuntamento col pomeridiano e in rete sono emerse le prime anticipazioni.
Ma cosa è accaduto stavolta in studio? A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di Superguidatv.
Amici 25, i risultati delle sfide di Giorgia e Plasma e Michele
Le anticipazioni di Amici 25 ci dicono che la puntata di oggi è iniziata con la sfida di Giorgia, che è riuscita a battere il suo sfidante ed è così rimasta all’interno della scuola.
È stata poi la volta della sfida di Plasma. Anche in questo caso il cantante è riuscito a trionfare.
La gara canto
Come ogni settimana, non è mancata la gara canto ad Amici 25.
Ma cosa è accaduto oggi? Questa la classifica:
- Caterina
- Riccardo
- Valentina
- Lorenzo e Michele a pari merito
- Elena
- Opi
- Gard
- Flavia
- Angie
In sfida vanno dunque Angie e Gard.
La gara ballo
Non è mancata anche la gara di ballo.
Ecco come sono andati i ragazzi:
- Emiliano
- Pierpaolo
- Alex
- Alessio
- Maria Rosaria
- Anna
- Paola
- Giorgia
Maglia rossa per Giorgia e Paola.
Compiti
È stata poi la volta dei compiti che i prof di Amici 25 hanno assegnato ad alcuni allievi in settimana.
Ad esibirsi è stato così Alessio, che ha eseguito il compito voluto dalla Celentano. Non manca tuttavia un’accesa discussione tra i professori. La maestra ha infatti ritenuto insufficiente il ballerino.
A quel punto a intervenire è stato Emanuel Lo, che ha chiesto di far eseguire lo stesso compito ad Emiliano. I due insegnanti così discutono animatamente sui fisici dei due allievi e in seguito hanno voluto che entrambi si confrontassero. Alessio ed Emiliano si sono dunque spogliati a centro studio.
Ospiti 14 dicembre Amici 25
Ma chi sono gli ospiti della puntata del 14 dicembre?
Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio sono stati Orietta Berti e Michele Bravi (come giudici della gara canto) e Maura Pararo e Rebecca Bianchi (giudici della gara ballo).
Ospiti musicali Carl Brave e Luk3.