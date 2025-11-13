Ecco le anticipazioni di Amici 25 relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 16 novembre. Andiamo a leggere tutte le news, gli spoiler e gli ospiti che vedremo in studio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 16 novembre

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che vedremo in onda su Canale 5 domenica 16 novembre, alle ore 14:00. Andiamo a leggere dunque le anticipazioni e scopriamo tutto quello che è accaduto..

A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di Superguidatv.

Amici 25, i risultati delle sfide di Maria Rosaria, Paola e Opi

Come si legge, la puntata di Amici 25 si apre proprio con la sfida di Maria Rosaria. La ballerina si è scontrata con un ragazzo di nome Damiano ed entrambi si esibiscono con due coreografie. A vincere è l’allieva di Alessandra Celentano, che può tirare un sospiro di sollievo.

La sfida di Paola invece non si è svolta oggi in studio. La ballerina era infatti assente in puntata.

Opi ha invece fatto l’esame. Per poter rimanere all’interno della scuola il cantante avrebbe dovuto avere due sufficienze. A sorpresa l’unica a non dare la sufficienza al cantante è stata Anna Pettinelli, che si è scontrata con Rudy Zerbi. Opi tuttavia rimane.

Gara canto: classifica

Come da tradizione, anche questa settimana in studio si è svolta la gara di canto. Ma come sono andati i ragazzi di Amici 25?

Questa la classifica:

Gard

Valentina

Michele

Angie

Plasma

Flavia

Riccardo

Michelle

A finire in sfida la prossima settimana sono Michelle e Riccardo.

La gara di ballo

Contemporaneamente alla gara di canto, ad Amici 25 si è svolta anche la gara di ballo.

Questi i risultati:

Alex

Anna ed Emiliano a pari merito

Alessio

Pierpaolo

Maria Rosaria

A finire in sfida sono Maria Rosaria e Pierpaolo.

Gli inediti dei cantanti di Amici 25

Le anticipazioni di Amici 25 ci dicono anche che oggi, in studio, sono stati presentati i nuovi inediti dei cantanti.

A proporre i loro brani sono stati Michelle, che canta Gipsy, Gard, che canta Inferno, Angie, che canta Poco, poco, Plasma, che canta Perdere te e infine Opi, che canta Fahrenheit.

La prossima settimana, stando a quanto si legge, verranno presentati anche altri inediti.

News e spoiler su Amici

Ma che altro è accaduto durante la registrazione di Amici 25? Andiamo a leggere le news e gli spoiler dalla puntata.

Alessio ha svolto il compito che gli è stato assegnato da Alessandra Celentano. Per la maestra però è insufficiente. Emanuel Lo non è tuttavia d’accordo e per lui il ballerino si merita una piena sufficienza.

Ospiti 16 novembre Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 16 novembre?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio sono stati Ermal Meta e Alessandro Cattelan, che hanno giudicato la gara di canto, e Giuseppe Gioffrè e Francesco Mariottini, giudici della gara di ballo.

Ospiti musicali sono stati Ermal Meta ed Eddie Brock.

