Amici 25 anticipazioni puntata 26 ottobre news, spoiler e ospiti
Andiamo a leggere le anticipazioni di Amici 25 relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre. Ecco tutte le news, gli spoiler e gli ospiti che vedremo in studio.
Le anticipazioni di Amici 25 del 26 ottobre
Oggi, venerdì 24 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre, come sempre alle ore 14:00. Ma cosa è accaduto in studio e cosa vedremo in tv? Andiamo a leggere le anticipazioni.
A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di Superguidatv.
Amici 25, i risultati delle sfide di Frasa e Matilde
La puntata di Amici 25, come ci dicono le anticipazioni, si è aperta con le sfide di Frasa e Matilde.
Sia il cantante che la ballerina hanno incontrato i loro sfidanti e si sono esibiti. Tuttavia entrambi non sono riusciti a vincere e sono stati eliminati.
Ad entrare all’interno della scuola al loro posto sono così stati Angie e Paola.
Gara canto: classifica
Anche questa settimana in studio si è svolta la gara di canto. I ragazzi di Amici 25 si sono dunque esibiti e si è arrivati a una classifica.
Questi i risultati:
- Riccardo
- Valentina
- Flavia
- Michelle
- Gard
- Plasma
- Opi
- Penelope
A finire di diritto in sfida è dunque Penelope. In ballottaggio in terzultima e penultima posizione ci sono Plasma e Opi. Il primo si offre di andare in sfida.
La gara di ballo
Come sappiamo grazie alle anticipazioni, ad Amici 25 non è mancata anche la gara di ballo.
Questa la classifica:
- Maria Rosaria
- Emiliano
- Alessio
- Pierpaolo
- Alex
- Anna
Oltre ad Anna, ad andare in sfida è Pierpaolo.
Eliminazione a sorpresa ad Amici 25
Nel corso della puntata di Amici 25 che vedremo in onda domenica 26 ottobre c’è stata anche un’eliminazione a sorpresa.
A lasciare la scuola, per volere della sua maestra Alessandra Celentano, è stato infatti Tommaso.
La prof ha affermato di non aver visto grossi progressi nel corso di questo mese ed ha dunque deciso di togliere il banco al ballerino.
News e spoiler su Amici
Volete sapere cosa è accaduto durante la registrazione di Amici 25? Andiamo a leggere le news e gli spoiler dalla puntata.
I professionisti della scuola hanno ballato una coreografia su una delle nuove canzoni di Angelina Mango e hanno così omaggiato l’ex allieva del talent show.
In studio si è accesa una discussione tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il motivo? I piedi di Pierpaolo.
Ospiti 26 ottobre Amici 25
Ma chi sono gli ospiti della puntata del 26 ottobre?
Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio saranno Emma Marrone, che giudicherà anche la gara di canto, TrigNO e Rossella Brescia, giudice della gara di ballo.