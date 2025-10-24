Andiamo a leggere le anticipazioni di Amici 25 relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre. Ecco tutte le news, gli spoiler e gli ospiti che vedremo in studio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 26 ottobre

Oggi, venerdì 24 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre, come sempre alle ore 14:00. Ma cosa è accaduto in studio e cosa vedremo in tv? Andiamo a leggere le anticipazioni.

A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di Superguidatv.

Amici 25, i risultati delle sfide di Frasa e Matilde

La puntata di Amici 25, come ci dicono le anticipazioni, si è aperta con le sfide di Frasa e Matilde.

Sia il cantante che la ballerina hanno incontrato i loro sfidanti e si sono esibiti. Tuttavia entrambi non sono riusciti a vincere e sono stati eliminati.

Ad entrare all’interno della scuola al loro posto sono così stati Angie e Paola.

Gara canto: classifica

Anche questa settimana in studio si è svolta la gara di canto. I ragazzi di Amici 25 si sono dunque esibiti e si è arrivati a una classifica.

Questi i risultati:

Riccardo

Valentina

Flavia

Michelle

Gard

Plasma

Opi

Penelope

A finire di diritto in sfida è dunque Penelope. In ballottaggio in terzultima e penultima posizione ci sono Plasma e Opi. Il primo si offre di andare in sfida.

La gara di ballo

Come sappiamo grazie alle anticipazioni, ad Amici 25 non è mancata anche la gara di ballo.

Questa la classifica:

Maria Rosaria

Emiliano

Alessio

Pierpaolo

Alex

Anna

Oltre ad Anna, ad andare in sfida è Pierpaolo.

Eliminazione a sorpresa ad Amici 25

Nel corso della puntata di Amici 25 che vedremo in onda domenica 26 ottobre c’è stata anche un’eliminazione a sorpresa.

A lasciare la scuola, per volere della sua maestra Alessandra Celentano, è stato infatti Tommaso.

La prof ha affermato di non aver visto grossi progressi nel corso di questo mese ed ha dunque deciso di togliere il banco al ballerino.

News e spoiler su Amici

Volete sapere cosa è accaduto durante la registrazione di Amici 25? Andiamo a leggere le news e gli spoiler dalla puntata.

I professionisti della scuola hanno ballato una coreografia su una delle nuove canzoni di Angelina Mango e hanno così omaggiato l’ex allieva del talent show.

In studio si è accesa una discussione tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il motivo? I piedi di Pierpaolo.

Ospiti 26 ottobre Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 26 ottobre?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio saranno Emma Marrone, che giudicherà anche la gara di canto, TrigNO e Rossella Brescia, giudice della gara di ballo.

