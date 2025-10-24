Oggi, nel corso della nuova registrazione di Amici 25, tre allievi sono stati ufficialmente eliminati dalla scuola. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto: tutte le anticipazioni.

Tre allievi eliminati da Amici 25

Siamo nel vivo di Amici 25 e ormai a un mese dall’inizio della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi il pubblico ha iniziato a conoscere a fondo gli allievi della scuola. All’interno della casetta sono nate anche le prime dinamiche e di certo nelle prossime settimane non mancheranno numerosi colpi di scena. Nel frattempo proprio questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre. In questi minuti dunque stanno arrivando le prime anticipazioni, gentilmente offerte da Superguidatv, e come si legge oggi in studio è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Tre allievi sono stati infatti ufficialmente eliminati e hanno dovuto lasciare la scuola. Di chi si tratta? Nientemeno che di Tommaso, Frasa e Matilde. Il primo a dover abbandonare la trasmissione è stato il cantante appartenente alla squadra di Anna Pettinelli. Frasa ha perso la sfida contro Angie, che ha così preso il suo posto. Ma non è finita qui.

Successivamente, come ci svelano le anticipazioni di Amici 25, ad essere eliminato è stato Tommaso, per volere della stessa Alessandra Celentano. La maestra ha affermato di non voler illudere il ballerino e di non aver visto grossi progressi nel corso di questo mese. Infine ad affrontare la sfida è stata Matilde. La ballerina però, proprio come Frasa, non è riuscita a vincere ed ha dovuto lasciare la trasmissione. Al suo posto è entrata una ragazza di nome Paola.

Colpi di scena del tutto inaspettati oggi nel corso della nuova puntata del talent show, che ricordiamo andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre, come sempre alle ore 14:00.

