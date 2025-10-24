Amici 25, tre allievi ufficialmente eliminati (ANTICIPAZIONI)
Le anticipazioni di Amici 25
Oggi, nel corso della nuova registrazione di Amici 25, tre allievi sono stati ufficialmente eliminati dalla scuola. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto: tutte le anticipazioni.
Tre allievi eliminati da Amici 25
Siamo nel vivo di Amici 25 e ormai a un mese dall’inizio della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi il pubblico ha iniziato a conoscere a fondo gli allievi della scuola. All’interno della casetta sono nate anche le prime dinamiche e di certo nelle prossime settimane non mancheranno numerosi colpi di scena. Nel frattempo proprio questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre. In questi minuti dunque stanno arrivando le prime anticipazioni, gentilmente offerte da Superguidatv, e come si legge oggi in studio è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.
Tre allievi sono stati infatti ufficialmente eliminati e hanno dovuto lasciare la scuola. Di chi si tratta? Nientemeno che di Tommaso, Frasa e Matilde. Il primo a dover abbandonare la trasmissione è stato il cantante appartenente alla squadra di Anna Pettinelli. Frasa ha perso la sfida contro Angie, che ha così preso il suo posto. Ma non è finita qui.
Successivamente, come ci svelano le anticipazioni di Amici 25, ad essere eliminato è stato Tommaso, per volere della stessa Alessandra Celentano. La maestra ha affermato di non voler illudere il ballerino e di non aver visto grossi progressi nel corso di questo mese. Infine ad affrontare la sfida è stata Matilde. La ballerina però, proprio come Frasa, non è riuscita a vincere ed ha dovuto lasciare la trasmissione. Al suo posto è entrata una ragazza di nome Paola.
LEGGI ANCHE: Amici 25 anticipazioni puntata 26 ottobre news, spoiler e ospiti
Colpi di scena del tutto inaspettati oggi nel corso della nuova puntata del talent show, che ricordiamo andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre, come sempre alle ore 14:00.