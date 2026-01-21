In queste ore sembrerebbe che Mediaset abbia preso un’importante decisione sul pomeridiano di Amici 25. Ecco di cosa si tratta e cosa sta accadendo.

La novità sul pomeridiano di Amici 25

Siamo ormai entrati nel vivo di Amici 25. A breve infatti inizierà ufficialmente la corsa al Serale e i professori inizieranno a consegnare ai loro allievi le prime maglie dorate. Naturalmente non tutti avranno modo di accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi e, settimana dopo settimana, dunque i cantanti e i ballerini dovranno dare il massimo per dimostrare le loro abilità.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore qualcosa ha destato la curiosità del web. Pare infatti che Mediaset abbia preso una drastica ed inaspettata decisione sul tradizionale appuntamento con lo speciale del pomeridiano, in onda ogni domenica su Canale 5. Ma cosa sta accadendo e di cosa si tratta?

Stando a quanto riporta la guida televisiva, sembrerebbe che l’azienda abbia deciso di tagliare ben 30 minuti alla trasmissione. La nuova puntata di Amici 25 infatti, che vedremo in tv domenica 25 gennaio, terminerà alle ore 15:30, anziché alle 16:00 come da tradizione. Subito dopo andrà in onda un nuovo appuntamento di Verissimo, come sempre con Silvia Toffanin.

Attualmente non è chiaro se tutte le prossime puntate del talent show subiranno una chiusura anticipata o se invece si tratterà di un caso isolato. Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni, quando arriveranno ulteriori news in merito.

Le anticipazioni sulla prossima puntata

Domani pomeriggio nel frattempo si registrerà la prossima puntata di Amici 25, durante la quale ne vedremo di belle. Nel corso dello speciale scopriremo infatti se Valentina, che qualche giorno fa ha deciso di lasciare momentaneamente la scuola, farà ritorno all’interno del programma o se invece sceglierà di ritirarsi definitivamente.

Non mancheranno, come da tradizione, le nuove gare di canto e di ballo e scopriremo chi saranno gli allievi che finiranno in sfida.

