Nel corso del nuovo daytime di Amici 25, Alessandra Celentano ha convocato in studio i prof di ballo, chiedendo loro di mettere in sfida la sua allieva Maria Rosaria.

Cosa è accaduto ad Amici 25

Grandi emozioni oggi nel corso del nuovo daytime di Amici 25. A sorpresa infatti Alessandra Celentano ha convocato i suoi colleghi Veronica Peparini ed Emanuel Lo in studio per una comunicazione. Poco dopo la maestra ha chiesto alla produzione di poter parlare con la sua allieva Maria Rosaria, che solo durante la scorsa puntata ha superato la sfida. A quel punto la prof ha comunicato alla ballerina di aver visto nella giovane artista un divario troppo grande tra la sfida e la gara di ballo.

Per questo motivo la Celentano, per spronare la danzatrice, ha preso una drastica decisione e ha chiesto ai suoi colleghi di mettere Maria Rosaria in sfida. L’insegnante di Amici 25, spiegando il perché della sua scelta, ha dichiarato:

“Sono stata contenta di come hai reagito alla sfida. Ho visto finalmente quella gran voglia di vincere, ho visto più carattere ed energia. Cosa che però non ho visto nella gara. Ho visto un divario di situazione. Quindi penso che per te fare la sfida possa essere importante sotto tanti punti di vista. Io come tua professoressa non ti posso mettere in sfida. Per questo ho chiamato i miei colleghi, per chiedergli se mi vogliono aiutare”.

Dopo la puntata di domenica, la maestra Celentano ha convocato gli altri prof di ballo e Maria Rosaria… #Amici25 pic.twitter.com/AvR9l0ZvXr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 11, 2025

A quel punto sia Veronica Peparini che Emanuel Lo hanno accolto la richiesta di Alessandra Celentano e così Maria Rosaria è finita nuovamente in sfida. Rientrata in casetta, l’allieva di Amici 25 ha affermato di accettare di buon grado la decisione della sua prof, pur essendo preoccupata per l’esito della gara. Ma cosa accadrà a questo punto? La ballerina riuscirà a superare anche questa nuova sfida?

