Nel daytime di Amici 25 di oggi i prof di canto hanno scelto i cantanti da escludere dal Serale. L’accaduto ha generato malumori e ha fatto scoppiare una lite.

Amici 25, la scelta della Pettinelli tra i cantanti

Oggi il daytime di Amici 25 è stato carico di tensione, nel momento in cui i professori di canto sono stati chiamati a stilare una lista dei cantanti da portare al Serale e, di conseguenza, chi tagliare fuori.

A dire la sua per prima è stata Anna Pettinelli, che seppur con dispiacere, ha affermato che Elena D’Elia per lei è fuori dalla corsa. Per quanto la reputi “bravissima”:

“Mi piacerebbe portare al serale gli altri che potrebbero fare un buon Serale”.

LEGGI ANCHE: Amici 25, due allievi hanno avuto un flirt prima dell’ingresso nella scuola? Gli indizi social destano sospetti

Il faccia a faccia tra la prof e la cantante

La cantante di Amici 25, apprese queste affermazioni, ha dichiarato di essere pressoché delusa e di non capire. Pensa di aver mostrato il suo valore nel corso dei due mesi di permanenza e di avere preso il ritmo. Per lei si tratterebbe di una scelta incomprensibile. L’essere arrivata da poco non la trova una giustificazione e non si reputa responsabile per questo:

“Ha detto chiaro e tondo, il serale è adesso. Cosa mi manca? Il fatto che non sono qui da così tanto tempo? Non è colpa mia”.

In seguito l’allieva ha chiesto espressamente alla produzione di Amici 25 di potersi confrontare con l’insegnante per avere delucidazioni. Senza giri di parole, Anna Pettinelli per quanto abbia riconosciuto la sua bravura pensa che Gard e Opi siano più meritevoli.

“Io faccio questo lavoro da tanti anni e so cosa è più commerciale rispetto ad altri. Tu hai bisogno di trovare una chiave di spendibilità maggiore”.

Elena ha trovato “poco chiara” Anna Pettinelli e affermato che lei nella sua diversità ci vive. Peraltro non pensa di ricevere nulla di concreto dalla sua insegnante e vuole lavorare e studiare. Non vuole spegnere la sua speranza, dato che è stata proprio la prof a volerla fortemente.

“… Lei la sua decisione l’ha presa, ad ora non mi manderebbe al serale, se questa mia strada non mi sta portando ad arrivare al serale, io che faccio? Vuol dire che qualcosa non va. Il problema è la mia diversità? Il fatto che sono un po’ più di nicchia? Io credo in me e credo di poter rendere la mia nicchia un gran pubblico. Le dimostrerò il contrario di quello che dice. Io non mi andrò mai a snaturare, non diventerà quello che vuole lei, io ho capito le sue ragioni e non le concordo però rimango come sono”.

La lite in casetta tra Elena e Opi ad Amici

In seguito Elena si è confrontata con i suoi compagni e ne è nata una lite con Opi, il quale ha supportato il parare della sua insegnante di Amici 25.

Poco dopo Elena si è confrontata anche con i suoi compagni di avventura. Qui ne è scoppiata una polemica con Opi che ha in qualche modo “supportato” il ragionamento della sua insegnante:

“Io penso che lei ti abbia dato delle spiegazioni, chiare o non chiare che siano. Due volte sono stato d’accordo con lei: quando abbiamo scelto le cover insieme e adesso. Io sono contento per te che sei sicura di te stessa, ma lei ti ha dato una spiegazione. Io non lecco il cu*o a nessuno.

Non ti remo contro ma ti dico le cose come stanno, le cose sincere. Parli a ca*zo. Mi hai tirato una frecciatina e io non mi faccio prendere per il cu*o. Prossima volta non venire a chiedermi niente se non vuoi avere la verità. I modi che hai avuto sono stati una mer*a”.

Amici 25: chi escludono dal Serale Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Non solo Anna Pettinelli. Poco dopo sempre nel corso del daytime è stata la volta di Lorella Cuccarini, la quale ha fatto il nome di Lorenzo Salvetti, sostenendo che in quanto ultimo arrivato non ha ancora dimostrato abbastanza.

Il giovane cantautore ed ex di X Factor riguardo alle parole dell’insegnante ha risposto in maniera piuttosto diplomatica. Secondo lui se fosse arrivato prima, probabilmente, avrebbe avuto la possibilità di farsi notare di più.

Al contempo però ha ammesso che “gli rode” e che questa lettera lo avrebbe destabilizzato e dato sconforto. Non ha nascosto di esserci rimasto male anche se ha comunque provato a capire.

Dall’altra parte Rudy Zerbi ha affermato che il suo approccio è anche a livello discografico e dalla sua lista di allievi al serale escluderebbe Valentina, perché “non gli è chiara”. La cantante di Amici 25 non ha dato tutti i torti al suo insegnante, visto che lei stessa si è messa in dubbio e ha affermato di stare male:

“La visione discografica io l’ho nella mia testa ma ancora non vedo qualcosa che sia realizzato su come mi vedrei in futuro. Per trovare la propria identità ci vuole del tempo. Io ho più identità estetica”, ha concluso.

Insomma questa situazione ha generato diverse reazioni all’interno della scuola di Amici 25. Saranno rispettate da qui alla scelta degli allievi che andranno al Serale?

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.