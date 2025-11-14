Si starebbero già scaldando i motori del Serale di Amici 25. Stando a quanto è emerso, tre nomi bomba sarebbero in trattative per ricoprire il ruolo di giudici della prossima edizione.

Tre grandi nomi verso il ruolo di giudici di Amici 25

Sono trascorsi quasi due mesi da quando è partito Amici 25. In queste settimane dunque il pubblico ha imparato a fare la conoscenza degli allievi, che si stanno impegnando al massimo per confermare, puntata dopo puntata, la loro maglia. Domenica nel mentre andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del pomeridiano, durante il quale non mancheranno tantissimi colpi di scena. Oltre all’esito delle sfide, assisteremo alle gare di canto e ballo e in più verranno presentati i nuovi inediti dei ragazzi della scuola.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore in rete si sta iniziando a parlare della nuova edizione del Serale. La fase finale del talent show, come da tradizione, debutterà in tv in primavera e subito dopo le festività natalizie i prof inizieranno a consegnare le prime maglie dorate, che consentiranno agli allievi meritevoli di accedere alle puntate in prima serata. Maria De Filippi e la sua squadra nel mentre starebbero già lavorando alla trasmissione e oggi è così giunta una notizia che non è passata inosservata.

Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, tre nomi bomba sarebbero in trattative per ricoprire il ruolo di giudici del Serale di Amici 25. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Irama, Emma Marrone e di Rossella Brescia. Per la cantante salentina, come è noto, non sarebbe la prima volta nelle vesti di giudice e di certo in molti apprezzerebbero il suo ritorno.

Attualmente però da parte della produzione non è ancora giunta alcuna conferma e solo nei mesi a venire ne sapremo di più in merito.

