Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2024

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, i vertici Mediaset starebbero considerando l’opportunità di produrre uno show evento in prima serata che nascerebbe da una costola di Amici. Alla conduzione potrebbe esserci Silvia Toffanin.

Sono ormai più di 20 anni che Amici di Maria De Filippi è una delle certezze di Mediaset. Ancora oggi infatti il talent show in onda su Canale 5 è una garanzia e macina anno dopo anno ascolti record, confermandosi essere sempre una delle trasmissioni più seguite della stagione. L’ultima edizione del programma come sappiamo si è conclusa solo da qualche giorno, ma attualmente sono già in corso i casting per gli aspiranti allievi che a settembre potrebbero entrare a far parte della scuola più ambita d’Italia.

Mentre attendiamo di capire cosa succederà, in queste ore in rete si sta facendo largo un’indiscrezione che sta già facendo discutere. Stando a quanto rivela TvBlog infatti, pare che i vertici Mediaset stiano pensando a una nuova produzione, che nascerebbe da una costola del talent show di Maria De Filippi.

L’idea, attualmente ancora in fase di sviluppo, sarebbe quella di organizzare almeno tre prime serate in autunno. A prendere parte a questo nuovo programma dovrebbero essere non solo alcuni dei talenti che negli ultimi anni hanno partecipato ad Amici, ma anche diversi volti noti della musica italiana. Lo scopo sarebbe quello di proporre “duetti e altre collaborazioni musicali, che vadano ad unire due mondi”.

Sempre stando a quanto si legge sul noto portale, pare che la conduzione di questo show possa essere affidata a Silvia Toffanin, che ha appena concluso un’altra fortunata edizione di Verissimo. Precisiamo naturalmente che al momento l’idea di questo format sarebbe ancora alle prime di fasi di sviluppo e non è chiaro dunque se lo show andrà realmente in porto.