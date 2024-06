NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Giugno 2024

Amici 23

Secondo le recenti voci di corridoio, un amato prof potrebbe non fare ritorno per Amici 24: ecco di chi si tratta

Mancano ancora mesi alla partenza ufficiale di Amici 24, tuttavia in rete sono già emerse numerose indiscrezioni circa la prossima edizione del talent show. La più recente parla del presunto addio di un prof, che potrebbe definitivamente lasciare la scuola.

Un prof potrebbe non tornare per Amici 24

A settembre su Canale 5 apriranno le porte della scuola di Amici 24. Nonostante l’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi sia appena terminata, si sta già pensando al ritorno del programma e senza dubbio non mancheranno importanti novità. Attualmente sono in corso i casting per gli aspiranti allievi, che proseguiranno per tutta l’estate, e di certo il pubblico si chiede chi saranno i prossimi protagonisti della trasmissione.

Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno del talent show, in questi giorni in rete sono già emerse numerose indiscrezioni su quello che potrebbe accadere il prossimo anno. I rumor che circolano al momento riguardano in particolare il cast di professori, che stando a quanto si mormora nell’ambiente potrebbe subire delle piccole modifiche.

Solo nelle ultime ore a fare il giro del web è stata un’altra voce di corridoio, che parla del possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emanuel Lo. Sono ormai due anni che il coreografo fa parte del corpo docenti del programma. Tuttavia stando alle ultime indiscrezioni, riportate dal portale Abruzzo Cityrumors, pare che il prof possa non fare ritorno per Amici 24. Ma non solo. Stando a quanto si legge infatti Emanuel potrebbe fare tornare in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo se davvero Lo lascerà il talent show di Maria De Filippi. A oggi è infatti ancora troppo presto per avere un’idea chiara del cast ma senza dubbio nelle settimane a venire arriveranno news certe in merito.