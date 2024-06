Ignazio Moser festeggia l’addio al celibato a Ibiza: un volto noto non viene invitato e non la prende bene

NEWS

Debora Parigi | 3 Giugno 2024

In vista del matrimonio, Ignazio Moser ha festeggiato il suo addio al celibato a Ibiza con tutti gli amici. Ma alcuni hanno notato l’assenza di qualcuno. Proprio uno di questi amici assenti non sarebbe stato invitato. E così un suo post sui social fa credere che abbia tirato una frecciatina bella e buona all’ex gieffino. Vediamo cosa è accaduto.

L’assenza di un amico di Ignazio Moser al suo addio al celibato

Il 30 giugno, dopo varie posticipazioni, si svolgerà finalmente il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Manca davvero poco, quindi, alla fatidica data e la futura sposa non ha nascosto l’ansia e la paura nell’organizzare tutto. Ma per ogni matrimonio c’è anche un addio al nubilato e un addio al celibato. E così il futuro sposo è di recente tornato dalla sua festa.

Insieme ad alcuni amici, Ignazio ha festeggiato il suo addio al celibato a Ibiza tra mare, divertimeno e feste. Non è mancata una dedica alla sua fidanzata, quando al karaoke ha cantato “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti. Ma non solo, tornato a casa in piena notte, le ha fatto anche una bella sorpresa.

Come detto, alla festa di addio al celibato di Ignazio Moser c’erano molti suoi amici. Ma alcuni hanno notato che mancavano due persone. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Matteo Diamante, entrambi conosciuti al Grande Fratello. L’assenza di Cerioli è giustificata, l’ex tronista di Uomini e donne infatti è diventato padre da pochi mesi. Quindi probabilmente non ha potuto assentarsi per due giorni.

Per quanto riguarda Matteo Diamante, pare (ma sono solo voci) che non sia stato proprio invitato. Ma non solo, gli utenti hanno nostato una storia Instagram di Diamante che è sembrata una frecciatina proprio a Ignazio Moser. Come riporta il quotidiano Il Mattino, Matteo ha infatti parlato sui social di Davide Donadei che è stato di recente al centro di una polemica social con l’ex Chiara Rabbi. Diamante ha scritto: “Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi. Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. Ti voglio bene amico mio!”.

Come si vede, non ha fatto nomi, ma comunque le sue parole sembrano intendere che se Davide si è sempre dimostrato essere un amico, altri no. Il dubbio sulla frecciatina a Moser viene perché questo post è stato messo proprio durante l’addio al celibato e non magari subito dopo la polemica in cui era stato coinvolto Donadei.