1 Fiori d’arancio per due ex di Amici di Maria De Filippi

Sono passati alcuni anni da quando Bryan Ramirez e Paola De Filippis hanno partecipato alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo il ballerino fin da subito ha conquistato il cuore del pubblico e dei professori, arrivando al secondo posto del circuito danza. La stesa sorte tuttavia non era toccata alla sua collega, che invece era stata eliminata durante il pomeridiano, a poche puntate dall’inizio dell’edizione. Dopo la fine del talent show i due si sono così rincontrati e a poco a poco tra loro è nato un sentimento vero e sincero. Qualche ora fa così a sorpresa Bryan ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla sua Paola, che non ha potuto fare altro che accettare. I due ballerini così si sposano e sui social Ramirez ha affermato:

“Quando sono caduto tu sei stata lì a rialzarmi. Mi hai dato forza anche quando la forza non l’avevo La mia vita è cambiata di 360° da quando ci sei tu. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita una e 1000 volte e perché sono sicuro che ci sono pochissimi amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo… TI AMO CON IL CUORE E NON SOLO”.

A fare eco alle parole di Bryan Ramirez è stata Paola De Filippis. Queste le dichiarazioni dell’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi:

“Mi trema ancora il cuore. Mi hai reso la donna più felice di questo mondo… Non ho tante parole. Sembra un sogno, ma è la realtà. Ti dico di si, oggi e sempre. Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo da per Sempre. Ti amo”.

Non resta che fare tanti auguri a Bryan Ramirez e a Paola De Filippis per le loro nozze, sulle quali presto avremo ulteriori dettagli. Nel mentre qualche settimana fa abbiamo appreso che a tornare per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi sarà un ex amatissimo volto del programma. Rivediamo di chi si tratta.