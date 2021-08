1 Amici: incendio distrugge lo stabilimento balneare di un

Nelle ultime settimane gli incendi hanno devastato non solo la Sardegna, ma anche altri parti d’Italia come la Sicilia, per esempio. La zona di Catania è stata sovrastata dalle fiamme in questi giorni e ora si fa la conta dei danni. Conta che coinvolge anche un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ai TG sicuramente avrete sentito parlare del disastro che ha mandato in fumo lo stabilimento balneare Le Capannine. Ebbene, il luogo che dal 1995 rappresenta uno dei luoghi simbolo del litorale catanese, apparteneva alla famiglia di Susy Fuccillo. L’ex ballerina ha partecipato alla settima edizione di Amici, poi vinta da Marco Carta.

A raccontare l’angosciante e triste accaduto è stata proprio Susy su Instagram:

«La prova più difficile che la vita mi ha messo davanti. Questo è quello che rimane della nostra attività familiare… ceneri. Ho visto bruciare con i miei occhi anni e anni di sacrifici, in meno di 4 ore del nostro stabilimento balneare “Le Capannine” non è rimasto più nulla. Mi sento impotente e persa, violentata nell’anima ed emotivamente vulnerabile».

Queste le prime righe del post pubblicato da Susy Fuccillo su Instagram. Andiamo a leggere l’altra parte del suo sfogo e le immagini dell’incendio che ha devastato lo stabilimento dell’ex allieva di Amici…