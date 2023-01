Un’ex allieva di Amici lancia una frecciatina al programma dopo il caos di Capodanno? Il video che fa discutere

NEWS

Debora Parigi | 13 Gennaio 2023

Amici 22

Da un paio di giorni Amici è al centro della notizia per via delle anticipazioni che sono uscite. Mercoledì, infatti, è stata registrata la puntata che vedremo in onda domenica 15 gennaio. E abbiamo saputo che sei allievi hanno subito un provvedimento disciplinare perché coinvolti in un fatto grave avvenuto a Capodanno.

Si è scatenato il Capodanno-gate con tante teorie che sono iniziate sui social riguardo questo “grave avvenimento”. Sì perché Maria De Filippi e la redazione hanno deciso di non mostrare video o raccontare cosa è successo per rispetto dei ragazzi e del pubblico. Insomma solo gli addetti ai lavori (prof compresi) sanno la verità, mentre sul web girano tante teorie. E i fan monitorano ogni mossa social, sia degli allievi di quest’anno che di quelli che sono stati nel talent show in passato.

A tal proposito, alcuni utenti su Twitter hanno notato un tweet di un’ex allieva di Amici. Stiamo parlando di Flaza, allieva che faceva parte della scuola nell’edizione numero 21 (quella dello scorso anno). Scelta da Lorella Cuccarini, fu eliminata proprio da lei dopo vari richiami per non aver rispettato certe regole della scuola. Si parla di cose che non hanno niente a che vedere con la gravità di cui hanno parlato quest’anno. Fu eliminata dopo che in più occasioni non aveva rispettato gli orari scolastici e quindi il lavoro di chi è nel programma, insomma le regole di base.

Comunque Flaza questa notte ha tweettato. Non ha scritto nulla, ma ha messo un breve video di Pamela Prati un po’ di mesi fa al GF Vip 7. Ma è quello che dice la Prati in quel video che fa sospettare i fan. La showgirl, infatti, dice: “Giustizia, giustizia, giustizia!”.

Questo tweet, come detto, ha fatto quindi pensare che fosse riferito a quanto successo nel talent show della De Filippi. Ovviamente si tratta solo di supposizioni da parte degli utenti poiché la cantante non ha fatto nomi e scritto qualcosa inerente ad Amici appunto. Sono solo dubbi perché appunto è successo tutto questo nel programma.