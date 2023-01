NEWS

Nicolò Figini | 13 Gennaio 2023

Serena Bortone affetta dalla sindrome di Quervain

Oggi pomeriggio su Rai 1 va in onda, come di consueto, un nuovo appuntamento di “Oggi è un altro giorno“. Serena Bortone tra i vari ospiti ha anche avuto Valerio Scanu e la madre. Entrambi hanno parlato dell’imminente matrimonio del cantante con il fidanzato. Il giorno prima, però, la conduttrice ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava. Da qualche giorno, infatti, i telespettatori hanno notato sul suo braccio una fasciatura. In molti si sono chiesti a cosa servisse, fino a quando nella giornata di ieri Giovanni Minoli ha chiesto alla padrona di casa se fosse ferita.

La sua risposta è stata: “Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain“. Per poi aggiungere: “Non è niente di grave“, tranquillizzando in questo modo tutti i suoi fan. Già nella puntata di lunedì pomeriggio aveva cercato di rimanere il più vaga possibile, affermando di essersi sottoposta a un’operazione: “Mi sono operata al polso, questa è l’evoluzione del mio malessere al polso“. Ma in che cosa consiste questa sindrome?

Si tratta dell’infiammazione della guaina che ricopre i due tendini collegati al movimento del pollice. Tra i sintomi troviamo un intenso dolore al polso e al pollice che peggiora con ogni movimento. Questa infiammazione porta anche la guaina a gonfiarsi e a comprimere i tendini. In tal modo il dolore aumenta. Per lenire il malessere si indossa un tutore e si effettuano infiltrazioni. Il riposo previsto dopo questo intervento è di almeno trenta giorni.

