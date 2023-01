Anticipazioni Amici 22, caos in puntata tra provvedimenti disciplinari, sfide, eliminazioni e ritorni a sorpresa

NEWS

Debora Parigi | 11 Gennaio 2023

Ancitipazioni sedicesima puntata Amici 22: provvedimento disciplinare

Un anuova registrazione oggi, mercoledì 11 gennaio, è avvenuta per Amici 22 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. La puntata è la sedicesima e andrà in onda domenica 15 gennaio alle ore 14 su Canale 5. Ospite di questa puntata Deddy per presentare il suo nuovo brano. Mentre per giudicare le gare erano presenti Federico Leli, Garrison e Irlma Di Paolo per quella di ballo, Alessandro Cattelan per quella di canto.

Iniziamo subito non benissimo dicendo che ci sono stati dei provvedimenti disciplinari per alcuni allievi a causa di comportamenti gravi. La puntata è iniziata con alcuni banchi vuoti e cioè quello di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. I ragazzi sono stati poi fatti entrare e sedere su degli sgabelli rossi.

La redazione e Maria De Filippi hanno deciso di non mandare in onda le immagini e di non raccontare cosa fosse successo. È solo stato detto che nella notte di Capodanno è successo un fatto gravisso che la produzione non ha potuto mandare in onda e che ha coinvolto i ragazzi che vi abbiamo detto. La redazione ne sarebbe venuta a conoscenza solo il 6 gennaio, quindi dopo la registrazione della scorsa puntata.

Maria ha espressamente detto che i professori hanno avuto un video in visione. Ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda. Non sappiamo davvero cosa sia successo di così grave. La conduttrice ha solo sottolineato il fatto che il capobanda era Wax apparendo molto arrabbiata con lui. Tra l’altro, mentre Arisa parlava, l’allievo le ha dato le spalle e la De Filippi gli ha detto che stava mancando di rispetto.

Vediamo quindi cosa è stato deciso…