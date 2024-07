Ritorno a casa per Ultimo che è andato nel “parchetto” di Roma in cui è cresciuto facendo anche una sorpresa a un fan

Ritorno a casa, nei luoghi del cuore per Ultimo. Il cantante, infatti, dopo il suo tour musicale e dopo una vacanza ha fatto ritorno a Roma. Ed è andato nel famoso parchetto in cui è cresciuto e che è protagonista di tante sue canzoni. Qui ha trovato biglietti, scritte e l’affetto dei suoi fan. Inoltre ha anche fatto una sorpresa a un bambino presente per caso con suo nonno.

Il ritorno di Ultimo nel suo “parchetto” di Roma

Il legame che c’è tra Ultimo e Roma è forte e indissolubile. Lui non l’ha mai nascosto e la sua città è presente nelle sue canzoni. Così come sono presenti tanti luoghi in cui è cresciuto e che sono stati d’ispirazione per la sua musica. E per chi non lo sapesse, a Roma c’è un luogo che si chiama il “Parchetto di Ultimo”.

In realtà il parco (di cui parla anche in una canzone in particolare) si chiama Parco Paolo Panelli, ma cercandolo su Google appare il nome del cantante. Il motivo? Questo è il luogo in cui l’artista ci ha passato i pomeriggi quando stava male indossando le cuffie e accendendo una sigaretta.

E oggi Ultmo ha deciso proprio di tornare nel suo parchetto dove ad accoglierlo ci sono tantissimi messaggi dei fan. Ci sono biglietti attaccati agli alberi e ai lampioni. E poi è pieno di scritte sulle panchine presenti. Il cantante, chiamando quel luogo “Casa”, ha mostrato tutto l’affetto ricevuto dai fan apprezzando ogni singola parola per lui.

Ultimo fa ritorno al suo "parchetto" pic.twitter.com/beW7ztC1qj — disagiotv (@disagio_tv) July 22, 2024

Se cotinuate a guardare le storie sul suo profilo Instagram vedrete che a un certo punto fa anche una sorpresa a un ragazzino. Nel video, infatti, si vede il cantante riprende i luoghi del parco e c’è vicino alle panchine un bambino col nonno. Lui lo saluta e il ragazzino ricambia il saluto quando improvvisamente lo riconosce e rimane senza parole, molto emozionato. Così scattano una foto insieme.