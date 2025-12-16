In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stato un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che oggi ha cambiato vita. Ecco cosa fa.

La nuova vita dell’ex allievo di Amici

In 25 edizioni di Amici sono numerosi i cantanti e i ballerini che sono giunti alla corte di Maria De Filippi in qualità di allievi del talent show. Proprio in queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato un ex volto del programma, che oggi ha cambiato del tutto vita. Di chi stiamo parlando? Di Michele Maddaloni. Come i fan storici della trasmissione ricorderanno, il ballerino prese parte alla seconda edizione del talent di Canale 5, classificandosi al secondo posto nel ballo.

L’ex danzatore, da anni lontano dal mondo dello spettacolo, ha così rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha rivelato cosa fa oggi. Partendo del ricordo che ha dell’esperienza ad Amici, Michele afferma:

“Che ricordo ho di quell’esperienza? Era un turbinio di tante cose. Se devo essere sincero non mi rendevo conto di cosa stavo facendo. L’ho presa alla leggera, non avevo grandi aspettative o speranze. Pensavo: ‘Se non va bene, non importa. Vado avanti lo stesso’. A volte mi dicevano cose fuori da ogni logica. Ad esempio sostenevano che fossi raccomandato da Maria De Filippi. Non era vero, ma lo pensavano tutti, inclusi i miei compagni. Una volta ricordo che me lo disse lei stessa”.

Ma Michele come è giunto alla consapevolezza di dover accantonare la danza? Ecco cosa ha ammesso l’ex allievo di Amici: “Mi aspettavo che all’epoca qualcuno della redazione mi chiamasse, perché a prescindere dal rapporto lavorativo, si era creato anche un rapporto a livello umano. Ma non ho mai ricevuto nessuna proposta, sono spariti tutti. Dopo Buona Domenica ho deciso di tornare a Milano. Quando è arrivata la pandemia ho detto: ‘Basta, è finita’. Avevo già un’età, avevo avuto degli infortuni con degli strascichi“.

Ma cosa fa dunque oggi Michele? Scopriamolo.

Cosa fa oggi Michele Maddaloni

Dopo aver spiegato perché ha deciso di mettere da parte la passione per la danza, Michele Maddaloni, che nel mentre lo scorso anno è diventato padre per la prima volta, ha rivelato anche cosa fa oggi. Queste le parole dell’ex allievo di Amici:

“Dopo il Covid ho cominciato a lavorare in un autonoleggio in aeroporto a Orio al Serio. Dopo circa due anni mi hanno dato il ruolo di store manager, quindi gestivo un ufficio per l’autonoleggio di un’azienda. Successivamente questa azienda mi ha licenziato perché ha chiuso. Nel frattempo stavo aspettando che arrivasse mio figlio e sono rimasto in disoccupazione per circa 6 mesi. Adesso lavoro in una concessionaria di auto dove faccio il consulente accettatore”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.