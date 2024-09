Oggi a Verissimo, Garrison ha ammesso di essere ritornato single. Per tale ragione Silvia Toffanin le ha dato la possibilità di lanciare un appello e cercare fidanzato durante la diretta TV.

Garrison cerca fidanzato in TV

Durante quest’intensa puntata di Verissimo c’è stato spazio non solo per Michelle Hunziker, Gianmarco Tamberi e Amanda Lear. Alla corte di Silvia Toffanin è arrivato anche Garrison Rochelle. L’ex insegnante della scuola di Amici si è a lungo raccontato con la conduttrice e ha parlato anche della sua vita privata.

Seppur sempre molto riservato, Garrison Rochelle non ha potuto tirarsi indietro dalla domanda di Silvia Toffanin, che gli ha rivolto la sua domanda di rito: “E l’amore?”. Dopo essere stato punzecchiato, il coreografo un po’ emozionato ha ammesso che la sua situazione sentimentale non è poi così semplice come si potrebbe pensare. Anzi, tutto l’opposto!

“La mia situazione sentimentale è un casino. Sono di nuovo single ma non sto bene”, ha confessato a Silvia Toffanin. Insomma pare proprio che l’insegnante di danza abbia davvero tanta voglia di ritrovare l’anima gemella e poter donare tutto il suo cuore a qualcuno. Al momento però non sembra essere stato granché fortunato. Per tale ragione la presentatrice di Verissimo gli ha dato la possibilità di fare un appello. Con il suo accento inconfondibile allora Garrison ha spiegato come dovrebbe essere il suo uomo ideale:

“Mai più sotto i 40 anni!”, questa è la prima raccomandazione. Poi ha aggiunto ancora: “Deve illuminarmi un giorno, poi deve essere indipendente e voglio un uomo che mi guarda come guardo i miei cani. Ti posso lasciare il numero Silvia?”. La conduttrice però l’ha bloccato: “No, no il numero no”, ha detto scherzosa a Garrison.

Chissà che dopo questo appello, Garrison non riesca a trovare la persona pronta a fargli battere nuovamente il cuore e dargli modo di innamorarsi ancora! Facciamo il tifo per lui.