1 Ad Amici Lorella Cuccarini è tornata in studio, ma adesso c’è un’altra professoressa che è risultata positiva al covid: Anna Pettinelli. Ecco l’annuncio.

Non c’è pace per Amici 20. Il programma di Maria De Filippi è stato colpito dal Covid per la seconda volta. Infatti, la scorsa settimana Lorella Cuccarini aveva annunciato di essere positiva al virus e quindi non è stata presente né in studio per lo speciale del sabato pomeriggio né per le prove con i ballerini. Oggi, sabato 16 gennaio, la professoressa è tornata, finalmente guarita dalla malattia. Ma si è data il cambio con un’altra. Infatti è toccato ad Anna Pettinelli, professoressa di canto, prendere il virus.

Quando oggi pomeriggio, su Canale 5, è iniziato lo speciale come ogni sabato, Maria De Filippi ha mostrato il posto vuoto della speaker radiofonica che si è collegata dalla sua abitazione: “Sì, sono collegata. Quello che ha avuto Lorella ce l’ho io” – ha detto.

Comunque Anna Pettinelli sta bene, non ha gravi sintomi e al momento può tranquillamente fare il suo lavoro da casa (proprio come ha fatto la Cuccarini per tutta la settimana). Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che non è stata Lorella Cuccarini ad attaccarle il covid e la stessa Pettinelli ha confermato: “No no, non è stata Lorella. Magari sapessi chi è stato”. E hanno quindi precisato che nella scuola di Amici tutto è in sicurezza e sono tutti molto scrupolosi per quanto riguarda il contagio.

Gli allievi di Anna Pettinelli si sono detti dispiaciuti, come era successo con Lorella Cuccarini, ma la cosa importante è che stia bene e che sia comunque presente anche se solo in video. Noi aguriamo alla Pettinelli una pronta guarigione.