Anticipazioni Amici 21, quattro allievi passano al serale

1 Anticipazioni Amici 21 diciannovesima puntata prima parte

Si è tenuta oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, la registrazione della diciannovesima puntata del pomeridiano di Amici 21 e per le anticipazioni ringraziamo Quello che tutti vogliono sapere e Amici news. La puntata va in onda domenica 13 febbario alle 14 su Canale 5. Tantissimi ospiti: Emma, Irama, Aka7even, Sangiovanni, Beppe Vessicchio, Marcello Sacchetta e Federica Gentile per annunciare il responso del voto di RTL 102.5. I quattro cantanti si sono esibiti con i loro brani di Sanremo 2022.

Iniziamo subito dalla gara sulle cover, come detto, giudicata da Emma. A tal proposito Anna Pettinelli ha detto che se Albe fosse arrivato ultimo lo avrebbe eliminato. Questa la classifica finale con i voti:

Sissi voto 9,5 Aisha voto 8,5 Calma voto 8+ Crytical voto 8 LDA e Albe voto 7,5 Alex e Luigi voto 7

Come si nota, Alex e Luigi sono arrivati ultimi, ma sono stati salvati dai loro rispettivi insegnanti. In particolare, Rudy Zerbi, prima di ridare la maglia a Luigi, ha chiesto di sentirlo cantare di nuovo. Così ha presentato il suo nuovo inedito, scritto da Nigiotti, che parla di un ragazzo in carne, ma in modo ironico. Il messaggio è quello di fregarsene del giudizio che le persone danno sul fisico altrui.

Dopo c’è stata una gara di ballo sulla versatilità di classico e di hip-hop giudicata da Marcello. Questa la classifica:

Carola Serena e Dario Christian Alice

Come si vede, Alice è arrivata ultima, ma Veronica Peparini ha deciso di salvarla dall’eliminazione. Marcello, intanto, ha annunciato che la sua compagna Giulia Pauselli (ballerina professionista del programma) è incinta.

Maria De Filippi ha dato ai professori la possibilità di vedere la media delle varie classifiche per assegnare già dei posti al Serale. Da queste classifiche sono risultati come primi nel canto e nel ballo Sissi e Dario. Lorella e Veronica hanno quindi dato loro il posto al Serale. Altro allievo diretto al serale è Michele che si è esibito con la variazione di classico di “Fiamme di Parigi”.

Ma c’è stata una seconda gara di canto. Vediamo com’è andata…