Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Luca Vismara sul suo orientamento

Si torna a parlare di Amici e di un ex volto della trasmissione. Ricordate Luca Vismara? Il cantante della 17esima edizione del talent dopo aver partecipato anche a L’Isola dei Famosi è tornato sotto ai riflettori per la sua vita sentimentale.

È dei giorni scorso la notizia che ci racconta un Luca Vismara innamorato di Peter Seggio, presentato per la prima volta sui social network. Intanto a Gay.it Luca ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto chiarezza sul suo orientamento sessuale, spiegando le ragioni per cui non ne ha mai parlato.

Per prima cosa Luca Vismara ci ha tenuto a precisare che è un qualcosa che non ha mai tenuto nascosto. Al contempo, non ha mai sentito l’esigenza di parlarne. Secondo il suo pensiero è molto più importante fare piuttosto che dire: “Le persone etero non radunano amici e parenti per affermare la propria sessualità. Sono sé stessi, punto e basta. Lo stesso ho voluto fare io”.

Nel suo discorso Luca Vismara ha continuato a raccontare che fin da piccolo le persone che lo circondavano gli hanno sempre insegnato che non esiste una forma giusta o errata di amare qualcuno. Questo lo spinge quindi a odiare le etichette.

Al sito ha spiegato aver sempre saputo di provare attrazione sia per uomini che per donne. “Sono sempre stato libero di esprimermi”, ha detto Luca Vismara. Se in un primo momento provato interesse per entrambi i sessi, poi si è fidanzato per quattro anni con una ragazza. Donna che ha amato tanto.

In generale però Luca Vismara ci ha tenuto ad aggiungere di avere avuto esperienze sia con ragazzi che con ragazze. Proprio qui ha concluso: “Nella mia testa, però, non c’è mai stata confusione, bensì ho sempre seguito il cuore e ho voluto bene e amato le persone aldilà che fossero uomini o donne”.