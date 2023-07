Francesca Del Taglia vittima di bodyshaming: “Hai tre tet*e”, ma è una malformazione dalla nascita

NEWS

Debora Parigi | 22 Luglio 2023

Bodyshaming verso Francesca Del Taglia per un bozzo sul seno

Al peggio non c’è mai fine e gli utenti del web si sono addirittura messi a fare bodyshaming su Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e donne. Francesca è stata nel programma di Maria De Filippi molti anni fa, è stata scelta da Eugenio Colombo e insieme hanno avuto due figli. La loro relazione è durata a lungo, ma da quasi un anno non sono più una coppia.

Qualche giorno fa Francesca ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con i suoi due figli mentre erano in vacanza all’Isola d’Elba. Nello scatto vediamo l’ex corteggiatrice in piedi dentro l’acqua mostrando il suo bellissimo fisico mentre abbraccia i due bambini.

Ma questa foto ha suscitato una serie di commenti davvero penosi da parte di alcuni utenti. Come vediamo, infatti, sullo sterno Francesca Del Taglia ha un bozzo, proprio in mezzo ai seni. Così alcuni hanno inziato a fare delle battute (per niente divertenti) come ad esempio “terza tet*a”. E hanno iniziato anche a dare la colpa alla chirurgia estetica. In realtà quel bozzo è una malformazione che la Del Taglia ha sin dalla nascita. “Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe”, ha commentato a un certo punto. E non possiamo che darle ragione. In altre foto non la vediamo perché, per sua scelta, ha voluto tenere il bozzo nascosta e ricorrere alla modifica con la grafica.

Francesca parlò di questo problema in un programma di Barbara D’Urso, dove raccontò anche di essersi rifatta il seno proprio per questo motivo. Disse che dopo la nascita del primo figlio la protuberanza si era aggravata e non le permetteva di allattare, per questo era ricorsa alla chirurgia. Ora ha deciso di mostrarla, ma l’ignoranza e la cattiveria in particolare purtroppo sono sempre ancora troppo presenti sui social.