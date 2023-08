NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Riki, ex allievo di Amici, ha portato la nonna sul palco durante una sua esibizione. Ecco il video del tenero momento

Riki, il cui vero nome è Riccardo Marcuzzo, è nato nel febbraio del 1992. Il cantante è diventato noto al grande pubblico dopo aver partecipato alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Qui ha fatto parte della squadra di Elisa e alla fine del Serale ha ottenuto la vittoria per il circuito del canto. Anche se l’edizione in generale è stata vinta da Andreas Muller.

Una delle sue canzoni più note è sicuramente “Perdo le parole“. Non a tutti però piace e diversi anni fa il giovane cantante ha risposto a una dura critica da parte di un esperto musicale:

“Hai preso una frase meravigliosa che se fosse stata scritta da un personaggio più brutto e quotato dalla stampa sarebbe considerato un poeta. Il soggetto c’è, la sintassi è giusta. Se c’è una cosa che conosco è la grammatica italiana. Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e “intellettuali”. Tu sei pure chec*a e le checc*e per definizione sono frustrati. Si vede dal tuo sguardo in quella foto”.

Tra i fan della sua musica, tuttavia, troviamo la sua famiglia e in particolare la nonna. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere l’ex concorrente di Amici portare una delle persone più importanti per lui sul paco durante il concerto. Insieme si mettono a cantare proprio “Perdo le parole“. Si abbracciano e il bene che si vogliono è evidente, la cara signora canta anche brevemente al microfono.

Il filmato ha intenerito tutto il web e i commenti sono stati piedi di dolcezza.