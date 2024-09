Eccoci con le nuove anticipazioni di Endless Love in vista della puntata domenicale dell’8 settembre sempre su Canale 5. L’amata serie turca ci serverà degli altri colpi di scena. Dunque non perdiamo tempo e andiamo a leggere la trama e dove vederlo in streaming.

Anticipazioni Endless Love 8 settembre

Leggendo la trama e le anticipazioni di Endless Love sappiamo che Zehir accoglie Zehra in casa e spera di poterla convincere ad accettare l’offerta di lavoro di Kemal, ma lei rifiuta in ogni caso.

Hakan invece invita Zeynep a bere un tè insieme. Lei si apre molto con lui, che nel frattempo cerca di carpire delle informazioni. Quando lei lo scopre si indigna parecchio. Il commissario però la ferma e le consegna una lettera che Ozan aveva scritto per lei prima della sua dipartita.

La gara d’appalto per il sito minerario viene vinta da Kemal, che ha la meglio su Emir. L’ingegnere va così a cena con Asu e qualche tavolo più in là trova Nihan con suo marito. Durante la serata Emir provoca Soydere e gli fa sapere che la sua fidanzata gli ha venduto il 50% delle azioni.

Kemal fatta questa scoperta si infuria e se la prende con Asu. Successivamente chiede ad Hakan di indagare sull’incidente in cui il direttore del carcere ha perso la vita. Nel mentre il commissario avvisa Emir che Kemal sta cercando delle informazioni sulla vicenda.

La trama di Endless Love prosegue con Leyla che va a trovare Soydere, e si dice molto delusa dal suo cambiamento, poiché ora è diventato cinico e vendicativo.

Nihan, dall’altra parte, continua la sua convivenza difficile con Emir, la piccola Deniz e Vildan. Con loro c’è anche Eda, studentessa e cugina di Efsane, che fa da babysitter, ma che Nihan non sembra tollerare.

E poi cosa accadrà? Se volete sapere come finisce Endless Love dovrete seguire le nostre anticipazioni. Piano piano scopriremo anche quante puntate mancano da qui alla fine della serie!

Quando va in onda

Endless Love su Canale 5 quando va in onda di preciso? Per questo fine settimana avremo la serie anche alla domenica pomeriggio, poi da lunedì tornerà con un nuovo appuntamento pomeridiano dopo Beautiful. A che ora? Dalle 14:10!

Poi giovedì e venerdì prossimo ci sarà un doppio appuntamento anche in prima serata, a partire dalle 21:30, così come al sabato e alla domenica prima di Verissimo, dalle 14:45.

Quanti episodi ha Endless Love

La serie televisiva Endless Love quanti episodi ha e da quante stagioni è composta? Il serial ha ben due stagioni, formate da 35 e 39 episodi ciascuna a stagione.

In Italia, fin dal suo debutto, Endless Love ha avuto episodi brevi o comunque divisi in maniera differente rispetto alla programmazione originale. Dunque solo la prima stagione qui da noi ha totalizzato circa 178 puntate!

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming (in italiano) Endless Love è disponibile sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity.

Sulla vostra televisione ovviamente potete seguire ogni episodio in diretta, mentre se fate affidamento alla piattaforma (app o sito) potrete vedere ogni puntata in diretta o seguire l’episodio in seguito.