Tra poche settimane su Canale 5 andrà in onda Amici Verissimo, il nuovo format ideato da Maria De Filippi in collaborazione con Silvia Toffanin. In queste ore nel mentre è stato annunciato quando inizia il programma e la data della prima registrazione.

Quando inizia Amici Verissimo

Lo scorso luglio, durante la conferenza stampa dei Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’arrivo di Amici Verissimo, un nuovo format ideato da Maria De Filippi in collaborazione con Silvia Toffanin. Stando a quanto rivelato, il programma, che andrà in onda in prima serata per tre puntate, celebrerà alcuni talenti usciti dalla scuola più famosa d’Italia e di certo non mancheranno le emozioni. Alla conduzione della trasmissione ci sarà proprio la Toffanin, che di recente parlando di questo nuovo incarico ha affermato:

“Ho sempre detto che Verissimo per me era abbastanza. Ma celebrare i talenti usciti da questa scuola eccezionale è una bellissima idea. Una proposta che non potevo non accettare e che mi rende felice. Alcuni di loro posso dire di averli visti crescere e diventare certezze della musica e della danza. Quindi, condurre questo programma per me sarà un onore”.

Ma quando va in onda Amici Verissimo e qual è la data della prima registrazione? Oggi, dopo mesi di attesa, sono arrivate le risposte a queste domande. Stando a quanto rivela in anteprima Superguidatv, il primo appuntamento con questo nuovo programma sarebbe previsto per sabato 23 novembre, naturalmente in prima serata. Il portale fa anche sapere che il prossimo 21 ottobre si registrerà la prima puntata della trasmissione, tuttavia a oggi non sappiamo ancora quali saranno gli ex allievi che prenderanno parte allo show.

Pare dunque che questo nuovo progetto stia prendendo finalmente vita e a breve scopriremo cosa accadrà in studio. Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Maria De Filippi e a Silvia Toffanin, che di certo non deluderanno le aspettative.