Lil Jolie si esibisce ad Amici 23 con la bronchite (ma lei non voleva dirlo)

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Amici 23

Il Serale di Amici 23 per Lil Jolie non è iniziato con il piede giusto. La cantante infatti si è beccata anche la bronchite, che non le ha permesso di essere in forma al 100%. Ma non l’ha svelato subito.

Amici 23, Lil Jolie canta con la bronchite

Seconda puntata del Serale di Amici 23 questa sera su Canale 5. Dopo l’eliminazione di Nicholas (con tanto di discorso di Maria), la serata è proseguita. Ad attirare l’attenzione, tra le tante sfide, è stata anche la seconda manche, che ha visto Lil Jolie scontrarsi con Petit.

La cantante del team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha avuto la possibilità di portare sul palco la sua personale versione di E non finisce mica il cielo. Un brano tutt’altro che semplice e che Lil Jolie ha provato ad affrontare al meglio delle sue capacità, sebbene abbia affrontato dei guai fisici, dopo la crisi di panico della scorsa settimana. Nonostante ciò a vincere la sfida è stato Petit questa sera ad Amici 23.

Cristiano Malgioglio ha fatto notare alla ragazza che sarebbe il caso affrontare ogni esibizione senza farsi prendere dall’ansia e deve sentirsi dunque forte e sicura di poterci riuscire. Un monito quindi del giudice per permettere a Lil Jolie di non arrendersi. Quindi le parole di Malgioglio volevano essere un incoraggiamento.

C’è da dire che Cristiano effettivamente anche nella prima puntata ha ammesso di avere grande stima nei confronti della cantante di Amici 23, spendendo belle parole per lei.

Solo dopo però si è scoperto, durante il ballottaggio con Giovanni (eliminato provvisorio) e Gaia, che Lil Jolie ha affrontato questa puntata di Amici 23 con la bronchite! Lei non ha detto nulla all’inizio perché non voleva in qualche modo influire sul suo percorso durante la serata. Poco dopo però si è sentita in dovere di fare questa precisazione.

Sebbene abbia dunque vissuto giorni complicati, l’allieva di Amici 23 ha comunque voluto scendere in pista e cantare per la sua squadra. E questo sicuramente non è poco!