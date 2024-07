Spesso i pettegolezzi hanno attribuito la fine dell’amicizia tra Fedez e Tony Effe al presunto flirt o comunque al rapporto che quest’ultimo ha instaurato con Chiara Ferragni (ex di Federico). Ora Tony in un’intervista ha deciso di svelare come sono andate le cose.

Tony Effe sulla fine dell’amicizia con Fedez

A Il Corriere Della Sera finalmente Tony Effe ha vuotato il sacco sui pettegolezzi che in questi mesi lo hanno riguardato e riempito le pagine di giornali e siti di gossip. Per diverso tempo si è parlato del suo rapporto con Chiara Ferragni, dopo che quest’ultima ha messo un punto al suo matrimonio con Fedez.

Qualcuno ha pensato persino che tra Tony Effe e Chiara Ferragni potesse esserci qualcosa che andasse oltre l’amicizia e diversi paparazzi hanno spesso beccato i due insieme. L’accaduto, sempre secondo le voci, avrebbe compromesso il legame tra Tony e Fedez. Fino a oggi però tutte queste informazioni sono stati delle semplici chiacchiericci, poiché i diretti interessati non ne hanno mai parlato apertamente.

Solo ora tra le colonne de Il Corriere della Sera, Tony Effe ha deciso di fare chiarezza. Per prima cosa ha fatto sapere che Chiara Ferragni è solo un’amica (come peraltro anche Giulia De Lellis). Successivamente quando gli è stato domandato se a causa del presunto flirt con l’imprenditrice digitale lui e Fedez si sono allontanati, Tony è stato categorico: “Ma va, figurati”.

Per questioni di riservatezza e privacy, Tony Effe non ha aggiunto altro ed è rimasto così vago nella risposta. Una cosa è certa: la fine del rapporto tra lui e Fedez non è certamente dovuto a Chiara Ferragni, come in tanti hanno spesso insinuato.

Non sappiamo se anche Fedez e Chiara decideranno di dire la loro dopo le parole di Tony Effe, ma in ogni caso vi terremo aggiornati semmai dovessero esserci delle novità.