Cosa c’è di vero sui gossip legati ai presunti flirt che gli sono stati attribuiti? Tony Effe una volta per tutte ha deciso di fare chiarezza e in un’intervista ha rivelato il suo reale rapporto con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

La verità di Tony Effe sui presunti flirt

In questo fine luglio, tra gossip sui protagonisti di Temptation Island e Olimpiadi attualmente in corso, tornano di moda i pettegolezzi legati a Tony Effe e alla sua vita privata.

Questo perché il rapper di Sesso e Samba, tormentone di questa estate in duetto con Gaia, è al centro dei rumor per i presunti flirt con Chiara Ferragni prima e Giulia De Lellis poi. Avvistato insieme con entrambe in diverse occasioni, Tony Effe sebbene abbia già tentato di scacciare i rumor sul suo conto, non era ancora effettivamente uscito allo scoperto.

LEGGI ANCHE: L’amicizia tra Fedez e Tony Effe è finita per colpa di Chiara Ferragni? Come stanno le cose

Poi la paparazzata insieme a Giulia De Lellis al concerto di Geolier e al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tutti indizi che avevano dato di che pensare e alimentato i pettegolezzi. Ma cosa c’è effettivamente di vero? Tony Effe ha voluto aprirsi tra le pagine de Il Corriere della Sera. Oltre ai successi professionali, il rapper ha voluto mettere un punto alle voci che lo riguardano. Tra le colonne del giornale il cantante ha smentito i pettegolezzi:

“Scrivono la qualunque, Chiara Ferragni? Solo un’amica. Giulia De Lellis? Un’amica anche lei”, ha puntualizzato, scacciando così le chiacchiere sul suo conto. Ma non è finita qui! Perché anche recentemente Tony Effe è stato accostato a Cosmary, ex allieva della scuola di Amici.

Secondo alcuni utenti avrebbero condiviso delle foto dalla medesima barca e da qui via con nuove voci. Da qui la domanda se oggi il cantante è o meno innamorato. Ancora una volta però Tony Effe è stato chiaro: “No, Al momento no, non sono innamorato. Lo sono stato. Arriverà, sto bene da solo, mi concentro sul lavoro”.

Nessun amore all’orizzonte dunque e chiarita (si spera) la sua amicizia sia con Chiara Ferragni che Giulia De Lellis, che solo nei giorni scorsi ci aveva scherzato su. Parentesi chiuse o se ne tornerà a parlare?