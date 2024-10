Come rivelato a Ballando Segreto, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono partiti insieme per Londra. La notizia ha riacceso il…

Come rivelato a Ballando Segreto, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono partiti insieme per Londra. La notizia ha riacceso il gossip sulla conduttrice e il ballerino, partner del programma di ballo.

Bianca Guaccero parte con Giovanni Pernice

Ballando con le Stelle è uno degli argomenti preferiti del pubblico in quanto a dinamiche e gossip. Di recente si è parlato della vicinanza e complicità che c’è tra Bianca Guaccero e il suo insegnante Giovanni Pernice. A mettere la pulce all’orecchio è stata Rossella Erra con i suoi commenti dopo l’ultima esibizione da 10 e lode da parte della coppia di ballo.

Ma ora arriva una news dal video di Ballando Segreto. Questo perché Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno fatto sapere che sarebbero dovuti partire insieme: “Si va a Londra la settimana prossima, ricordi?”, ha detto il ballerino nel filmato incriminato.

Milly Carlucci a quel punto è intervenuta: “L’ho saputo. Andate a Londra, quindi mancate due giorni di allenamento. Allora allenatevi a Londra, fatevi dei video anche e di tutto che vi viene in mente di fare”. Questo la conduttrice l’ha detto in modo che il materiale può essere utile per la realizzazione della clip della puntata.

Bianca Guaccero nel filmato ha chiesto poi al suo maestro Giovanni Pernice quando sarebbero nuovamente tornati in Italia. Lui ha risposto “mercoledì”.

La notizia ovviamente non è passata inosservata e c’è chi si fa due domande sul perché i due siano partiti insieme per Londra. Al momento non si conoscono i motivi di questa partenza. Sicuramente i giudici proveranno a vederci chiaro, sabato.

La lamentela di Pernice

Nel video di Ballando Segreto peraltro Giovanni Pernice si è detto un pochino infastidito con il giudice Guillermo Mariotto. Ma da cosa deriva tutto questo? Secondo quanto si apprende dal filmato, il ballerino non avrebbe apprezzato i giudizi del giurato, perché anziché concentrarsi sulla loro performance, tirerebbe in ballo degli altri concorrenti:

“Anziché parlare di noi, parlava di Pasquale La Rocca e Nina Zilli. Invece di dare il 10 a noi, ha detto ‘salvate la Zilli… 10′”.

In seguito Giovanni Pernice ha aggiunto che questo succede un po’ troppo spesso e da quando è iniziato Ballando con le Stelle si è sempre verificato.

Su Selvaggia Lucarelli ha spiegato che per quanto anche lei abbia tirato in ballo Pasquale La Rocca, ha comunque dato un consiglio: “A differenza di Mariotto”, ha concluso.

Probabile dunque che sabato se ne possa tornare a parlare di questo!