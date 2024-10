Ieri sera si è tenuta la terza gara di ascolti tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales. Ma chi ha vinto questa settimana tra Milly Carlucci e Maria De Filippi? Ecco tutti i dati.

Gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales

Siamo ormai entrati nel vivo delle nuove edizioni di Ballando con le Stelle e di Tú Sí Que Vales e settimana dopo settimana prosegue la sfida tra i due fortunati programmi, rispettivamente in onda su Rai 1 e su Canale 5. Solo la scorsa settimana a vincere la gara di ascolti è stato il talent show di Maria De Filippi, da anni nel cuore del grande pubblico. Ieri sera nel mentre sono andate in onda le nuove puntate dei due programmi e ovviamente in entrambe le trasmissioni non sono mancate le emozioni.

Ma cosa è accaduto dunque e chi ha vinto la gara di ascolti? Andiamo a scoprire tutti i dati. Come riporta Davide Maggio, la terza puntata di Ballando ha raggiunto 3.950.000 spettatori con uno share del 22.4% nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20:43 alle 21:14. In seguito il talent ha totalizzato 3.419.000 spettatori e il 25.9% di share dalle 21:18 alle 1:16. La quarta puntata di Tú Sí Que Vales è stata invece seguita da 3.530.000 spettatori con uno share del 25.7%.

Per una manciata di punti dunque a vincere la gara di ascolti ieri sera è stato Ballando con le Stelle. Pare dunque che Milly Carlucci e Maria De Filippi quest’anno se la stiano giocando ad armi pari. Entrambe le conduttrici infatti si stanno impegnando al massimo per offrire al loro pubblico dei contenuti di qualità, tenendo compagnia settimana dopo settimana a milioni di telespettatori.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.