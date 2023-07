NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Luglio 2023

Anastacia arriva nel nostro paese per un concerto evento e tenta di parlare in italiano usando Google traduttore

Anastacia arriva in Italia

Una delle artiste più amate di sempre è senza dubbio Anastacia. La cantante statunitense da anni è nel cuore del grande pubblico e solo nel corso degli ultimi mesi è tornata in scena con suo I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary Tour. La tournée mondiale ha anche toccato l’Italia, con diversi concerti evento. Dopo essere arrivata nel nostro paese lo scorso autunno con ben 5 date, la cantante ha deciso di aggiungere un ennesimo concerto in Sicilia, e così lo scorso 27 giugno è arrivata a Palermo per un ultimo show italiano. Nel corso della serata l’artista si è esibita con tutti i suoi più grandi successi, fino ad arrivare ai brani più recenti. Ma non solo. Durante lo spettacolo è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La cantante di Left Outside Alone ha infatti deciso di rivolgersi al pubblico parlando in italiano. Tuttavia, non conoscendo la lingua, l’artista americana ha utilizzato Google traduttore, e naturalmente il momento ha fatto sorridere tutti i presenti. Il video della scenetta ha anche fatto il giro del web, e sui social non sono mancati commenti ironici.

Solo qualche mese fa nel mentre Anastacia ha rilasciato un’emozionante intervista a Il Corriere della Sera, e nel corso della chiacchierata ha parlato proprio dell’Italia, svelando come nel nostro paese si senta a casa. Queste le parole della cantante: “Se in Italia mi sento a casa? Di più. Mi sento proprio italiana, lo scriva. È una passione che va oltre il sentimento da quanto è radicata. Il suono delle vostre parole è melodioso, musicale. Starei ore a sentirvi parlare”.

Ma non solo. La pop star ha anche ricordato il suo incontro con Pavarotti, e in merito ha affermato: “Che emozione, anche sono a ricordarlo. Gli chiesi se aveva qualche suggerimento da darmi sulla mia vocalità: ‘Non devi cambiare proprio un bel niente’ rispose”.