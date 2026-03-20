Scopriamo chi è il fisioterapista italiano che rimette in forma le star internazionali e i volti noti dello spettacolo. …

Scopriamo chi è il fisioterapista italiano che rimette in forma le star internazionali e i volti noti dello spettacolo.

C’è un nuovo, ambitissimo status symbol tra le star della televisione, le influencer di punta e i grandi imprenditori che fanno la spola tra Milano e gli Emirati Arabi. Non parliamo dell’ultimo modello di supercar o di una borsa in edizione limitata, ma di un nome da avere assolutamente in rubrica: quello di Andrea Bellato. Fisioterapista e osteopata italiano dal fascino discreto e dalla competenza cristallina, Bellato è diventato in pochissimo tempo il vero e proprio “angelo custode” delle celebrità.

Andrea Bellato: il segreto del successo tra i jet set

Dimenticate le classiche e noiose cliniche mediche con le sale d’attesa affollate. Il metodo di Andrea è super esclusivo, totalmente personalizzato e, soprattutto, garantisce una privacy assoluta. Lavorando tra l’Italia, il Principato di Monaco, Miami e la scintillante Dubai, ha creato un approccio “boutique” che i VIP adorano alla follia. Accetta un numero limitatissimo di pazienti ogni mese, garantendo a ciascuno un trattamento da vera stella del cinema. Questo livello di attenzione maniacale ai dettagli è esattamente ciò che cerca chi vive sotto i riflettori e non può permettersi lunghi stop a causa di dolori fisici.

Le sue “mani d’oro” riescono a risolvere dolori cronici e fastidi che affliggono i personaggi famosi a causa dello stress, dei viaggi continui e dei ritmi frenetici. La vita di una celebrità sembra tutta red carpet e champagne, ma dietro le quinte il corpo subisce uno stress enorme. E qui entra in gioco Bellato. Che si tratti di far recuperare la forma perfetta e la postura a una showgirl dopo la gravidanza, o di preparare fisicamente un attore per un ruolo d’azione particolarmente impegnativo, tutti cercano il suo aiuto.

Oltre il massaggio: una scienza per pochi

Ma cosa fa esattamente di diverso? A differenza di chi si limita a un massaggio rilassante, Andrea Bellato unisce le migliori e più raffinate tecniche manuali dell’osteopatia ai segreti della biomeccanica e del sollevamento pesi. Un mix esplosivo che riprogramma il corpo. Le star non vogliono solo sentirsi bene per qualche ora, vogliono un fisico forte, reattivo e perfetto per affrontare tour massacranti o set infiniti. E lui sa esattamente come accendere questi “interruttori” segreti del corpo umano.

Il lusso del benessere sempre in tasca

La vera novità che sta letteralmente spopolando nel jet set è però il suo programma a distanza. Le star viaggiano continuamente: oggi sono su uno yacht a Ibiza, domani in un attico a Dubai, dopodomani su un set a Los Angeles. Come fare a mantenere i risultati? Andrea Bellato ha rivoluzionato il concetto di coaching online. Attraverso videochiamate, analisi millimetriche dei movimenti e protocolli digitali cuciti su misura, il “fisioterapista dei VIP” è ormai a portata di smartphone. Riesce a correggere una postura o a impostare un recupero muscolare anche a migliaia di chilometri di distanza.

Oggi, dire “mi segue Bellato” durante un aperitivo esclusivo a Milano o a bordo piscina a Dubai, è la conferma definitiva di appartenere a un’élite che sceglie solo il meglio. Un vero e proprio guru del benessere moderno, tutto italiano, che sta facendo innamorare le star di mezzo mondo.