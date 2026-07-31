Bruschette estive gourmet con frutta e Grana Padano, facili e pronte in 20 minuti: come realizzarle.

Nelle giornate estive trascorse fuori casa, tra una gita e una giornata in piscina, queste bruschette sono una proposta pratica e gustosa, ideale da preparare in anticipo e portare con sé. L’incontro tra dolce e salato regala un equilibrio sorprendente: la morbidezza del pane si abbina alla freschezza della frutta di stagione, alla ricchezza del Grana Padano, per un piatto completo e ricco di sapore. In questa ricetta vi guidiamo passo dopo passo nella preparazione di una versione dal tocco gourmet. Con pochi ingredienti e circa 20 minuti di tempo potrete realizzare un piatto raffinato e bilanciato, perfetto per un brunch estivo, una colazione speciale o un pranzo al sacco diverso dal solito.

Bruschette con avocado, prosciutto crudo e scaglie di Grana Padano DOP Riserva

Ingredienti

6 fette di pane in cassetta; 1 avocado; 100 g di Grana Padano Riserva; 100 g di prosciutto crudo; 1 limone; menta; olio extravergine di oliva; sale; pepe

Procedimento

Tostate le fette di pane su una griglia rovente, aggiungete qualche fetta di avocado e condite con un filo di olio extravergine di oliva, sale, pepe e qualche goccia di succo di limone. Aggiungete il prosciutto crudo e qualche scaglia di Grana Padano Riserva. Guarnite con foglie di menta fresca e servite subito.

Per accompagnare: Acqua aromatizzata con cetriolo, limone e mirtilli

Ingredienti

1L di acqua naturale; 1 cetriolo; 100 g di mirtilli; 1 limone; menta; ghiaccio.

Procedimento

In una caraffa versate i mirtilli, il cetriolo tagliato a fette, il succo di limone e le foglie di menta. Aggiungete l’acqua e fate riposare in frigo per una notte. Servite l’acqua aromatizzata il giorno dopo con ghiaccio.