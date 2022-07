L'ex gieffino Andrea Casalino si è mostrato in lacrime sui social per il suo cane scomparso. Poi la lieta notizia

Le lacrime di Andrea Casalino per il suo cane

Andrea Casalino in queste ore ha vissuto attimi di grande paura. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sapere infatti di aver smarrito il suo cane Hero. Scomparso per alcune ore ha destato grande apprensione nel modello, preoccupato sullo stato di salute del suo amico a quattro zampe.

Così Andrea Casalino ha provato a utilizzare il suo account Instagram per lanciare un accorato appello ai propri fan e fare girare la notizia tra i suoi supporter e amici:“Si è smarrito Hero. Nelle zone tra San Vito dei Normanni e Specchiolla, precisamente la rotonda di Serranova (Br), intorno alle 17:20 circa. Per chi lo vedesse o minimamente lo riconoscesse, per favore aiutatemi o scrivetemi. GRAZIE DI CUORE”.

L’ex gieffino ha lasciato anche un recapito telefonico, di modo che chiunque avesse notizie potesse contattarlo subito. Ad accompagnare anche un video dove Andrea Casalino non riesce proprio a nascondere le lacrime di commozione. Tutti si sono adoperati affinché Hero venisse ritrovato in tempi brevi e in buona salute. Il modello ha fatto notare di aver ricevuto diversi messaggi con segnalazioni e per fortuna ha ricevuto la lieta notizia.

Il piccolo Hero è stato ritrovato a Ostuni, in provincia di Brindisi. Andrea Casalino nella mattina di oggi è andato a riprenderlo e ha ringraziato le due ragazze che si sono occupate del suo cagnolino:

“Incubo finito Hero! Grazie alle persone che esistono al mondo, grazie a chi sa amare incondizionatamente. Non mi sono mai sentito solo nonostante nulla aveva più il senso di prima, chi da lontano chi da vicino chi con un semplice pensiero ma rutti con un cuore ricco di solidarietà per Hero. CLARA & CLAUDIA infinito amore alle vostre anime, angeli. Grazie”. Il momento di gioia è stato immortalato con il telefono e condiviso poi dall’ex gieffino su Instagram…

Dopo attimi di paura, un bel lieto fine per Andrea Casalino e il suo Hero.

