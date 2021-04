Andrea Cerioli fa cadere il pentolone con il riso e rischia di spegnere il fuoco – VIDEO

1 L’incidente di Andrea Cerioli a L’Isola dei famosi

Piccolo incidente che ha fatto rischiare grosso tutto il gruppo oggi nel daytime de L’Isola dei famosi andato in onda nel pomeriggio di Canale 5 dopo il daytime di Amici. Infatti è stato deciso di cuocere il riso per cena e Gilles Rocca ha dato istruzioni ad Andrea Cerioli su anche le porzioni da fare.

L’ex tronista di Uomini e donne ha quindi messo il riso nel pentolone, ha aggiunto l’acqua e ha posizionato il tutto sul fuoco per poi coprire la pentola col coperchio. Ma improvvisamente, mentre i naufraghi erano in acqua ed attendevano che il riso fosse cotto, il pentolone è caduto e l’acqua contenuta al suon interno si è ovviamente riversata sul fuoco.

Tutti sono subito corsi a raccogliere la pentola e, per prima cosa, a controllare il fuoco. Se, infatti, dovesse spegnersi, il gruppo rischierebbe di passare la notte al freddo. Per fortuna la protezza di Gilles Rocca ha salvato la situazione. L’attore ha infatti subito smosso la legna, facendosi portare anche i rametti e le foglie secche così da alimentarlo. E tutto si è risolto nel migliore nei modi.

Insomma Andrea Cerioli al momento non è ancora entrato nel vero spirito da naufrago e ancora la sua avventura non è al meglio, come molti si aspettavamo considerandolo un “maschio alfa”. In ogni caso, è un incidente questo che poteva capitare a tutti. E la cosa importante è che siano riusciti a non far spegnere il fuoco.

