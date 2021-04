1 Andrea Cerioli invaghito della Isoardi?

Nei giorni scorsi a Playa Esperanza le tre naufraghe Miryea Stabile, Elisa Isoardi e Vera Gemma si sono ritrovate a chiacchierare. Ad un certo punto l’ex Pupa ha lanciato uno scoop. Secondo il suo personale punto di vista, infatti, Andrea Cerioli si sarebbe in qualche modo invaghito dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco:

“Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’ “ – ha rivelato Miryea attirando l’attenzione di Elisa – “C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”

Parole che hanno lasciato sorpresa la Isoardi, la quale ha immediatamente stoppato il gossip della Stabile, replicando con un “Davvero, potrebbe essere mio figlio”. Sebbene Elisa abbia voluto fermare sul nascere il pensiero di Miryea, la notizia ha fatto il giro dei social ed è giunta, ovviamente, all’orecchio della fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione.

Ed è proprio Arianna che ne ha parlato nel corso della puntata di Isola Party, trasmissione di Mediaset Play condotta da Andrea Dianetti e Valeria Angione. Ovviamente curiosi ci si è chiesti quale fosse il suo pensiero circa questo pettegolezzo. Nonostante tutto, però, la Cirrincione ha confidato di fidarsi di Andrea, ma di non aver apprezzato troppo le dichiarazioni di Miryea Stabile. Ma leggiamo quanto segue, raccolto da BlogTivvù:

“Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui. Miryea mi sta simpatica ma quella frase… Ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi, quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma…“

Arianna Cirrincione quindi si è detta tranquilla del comportamento del suo fidanzato Andrea Cerioli, anche se è parsa infastidita dalle affermazioni di Miryea. Ma non solo, perché l’ex di Uomini e Donne ha voluto a rispondere anche ad alcuni attacchi che il naufrago ha ricevuto da due ex concorrenti e non solo…