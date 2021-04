2 La rivelazione

Andrea Cerioli si è invaghito di Elisa Isoardi? Questo è lo scoop lanciato da Miryea Stabile nelle ultime ore. Su Playa Esperanza la vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione si è lasciata andare ad una confessione che riguarda l’ex tronista. Miryea ha infatti condiviso con Elisa e Vera Gemma un suo pensiero su Andrea che, a suo dire, si sarebbe preso una cotta per la conduttrice.

“Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’ – ha fatto presente la Stabile – C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui. La Isoardi ha però replicato alla naufraga dicendo che da parte sua non può esserci altro che una semplice amicizia. “Davvero, potrebbe essere un figlio per me“, ha commentato. Lo scorso lunedì è stato proprio Andrea Cerioli ad eliminare Elisa nel corso di una nomination a sorpresa. Il 53% dei votanti ha infatti preferito il naufrago alla Isoardi, che ha raggiunto le eliminate ancora in gioco su Playa Esperanza.

Ricordiamo però che Andrea è felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione. E’ stata proprio quest’ultima la ragazza scelta da Cerioli durante il suo secondo trono. La loro storia dura ormai da più di 2 anni. Negli ultimi giorni l’ex tronista è stato preso di mira da Akash Kumar e Daniela Martani, che durante una diretta Instagram non gli hanno riservato complimenti. “Secondo me lui è proprio una persona completamente inutile. Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente – ha attaccato la Martani – L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega“.

Il modello si è invece scagliato contro le foto di Cerioli che, a suo dire, non sarebbero veritiere. “Su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù“, ha dichiarato Akash senza peli sulla lingua.

Le news non sono finite qui