NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Le dolci parole di Barbara d’Urso

Sono anni che Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite della tv italiana. Con la sua passione e i suoi modi di fare, la presentatrice ha saputo conquistare il cuore del pubblico, e senza dubbio è una delle più grandi professioniste del mondo dello spettacolo. Chi segue Barbara però sa bene che la conduttrice tiene molto alla sua privacy, e poco si sa della sua vita privata. Solo pochi mesi fa è arrivata notizia che la d’Urso è diventata per la prima volta nonna. Suo figlio Giammauro infatti, con la sua compagna, ha dato alla luce una splendida bambina, e proprio la presentatrice a Verissimo ha affermato: “Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima”.

Oggi nel mentre proprio Giammauro festeggia il suo compleanno, e per l’occasione è arrivata una dolcissima dedica social da parte di Barbara d’Urso. La conduttrice infatti ha pubblicato una vecchia foto insieme a suo figlio, all’epoca bambino, per poi aggiungere:

“Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora. Sono fortemente fiera di te. E quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile). Sei figlio e sei genitore. Io te ed Emanuele, Giulia e la nostra piccolina per sempre uniti”.

Il dolce post di Barbara d’Urso per suo figlio Giammauro ha emozionato i fan, e in breve ha fatto il giro del web. In queste settimane intanto si sta a lungo discutendo del futuro televisivo della conduttrice. Barbara infatti a settembre non tornerà alla conduzione di Pomeriggio Cinque, e in molti si chiedono già quando e dove la rivedremo in tv. I fan però possono dormire sonni sereni: la d’Urso infatti ha rivelato che a breve tornerà sul piccolo schermo e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.