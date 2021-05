1 L’accusa di Daniela Martani

Durante la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi, c’è stato un piccolo battibecco tra Daniela Martani e Andrea Cerioli. L’ex concorrente ha accusato il naufrago di aver ritoccato gli addominali e non è tardata ad arrivare una pronta reazione, come vedremo in seguito.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto tra Daniela Martani e Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne in queste settimane ha raccontato di aver preso diversi chili durante il lockdown e di sentirsi un po’ appesantito. Di questo Daniela Martani ne aveva parlato in una diretta su Instagram con Akash Kumar ed entrambi non si sono risparmiati nei confronti di Cerioli. E già in quell’occasione l’hanno accusato di ricorrere a Photoshop. Ad intervenire in difesa di Andrea ci ha pensato Arianna, la sua fidanzata, che più volte ha dichiarato di aver trovato fuori luogo le parole di Daniela Martani e Akash Kumar.

La permanenza a L’Isola e mangiare così poco per tanti giorni ha modificato il fisico non solo degli altri naufraghi, ma anche dell’ex gieffino, il quale ha perso ben 16 chili, arrivando a pesarne 64 degli 80 iniziali. Ilary ieri ha offerto ad Andrea Cerioli l’opportunità, dato che ha già raggiunto la finale, di poter vedere allo specchio com’è cambiato il suo fisico dal suo arrivo in Honduras ad oggi.

Vedendosi così dimagrito, Andrea Cerioli ha commentato: “Oddio sembro piccolo. La barba è da sistemare. Il corpo è davvero diverso, sono piccolissimo dai. Son piccolo, ma proprio piccolo“. Come potete vedere dal filmato (QUI VIDEO), Andrea è rimasto molto stupito del suo cambiamento. Poco dopo sempre Ilary ha domandato a Cerioli se volesse sacrificarsi per il gruppo. Il pegno da pagare: rasare a zero barba e capelli. Lui però ha rifiutato. Il concorrente è stato sostituito dal coraggioso Ignazio Moser.

Daniela Martani non ha apprezzato il gesto e da studio l’ha attaccato: “Andrea.. Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti“.

Come avrà reagito Andrea Cerioli alle parole di Daniela Martani? Ecco cosa è successo…