In un video pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram dove si vede la casa addobbata per la festa di Halloween, spunta un “messaggio” che sembra essere rivolto a Fedez.

Il “messaggio” di Chiara Ferragni per Fedez

Fedez (sebbene si parli sempre tanto di lui) si è chiuso in un clamoroso silenzio, a differenza di Chiara Ferragni che invece è molto attiva sul web. Proprio in queste ore l’influencer si è mostrata mentre addobbava la casa per trascorrere con i suoi figli la notte della festa di Halloween.

“Siamo andati al cinema a vedere il film Il robot selvaggio”, ha raccontato l’imprenditrice, per poi dire “ora invece ci prepariamo a festeggiare Halloween in casa”. A colpire però è un dettaglio presente sul muro dell’abitazione, che riporta a Fedez.

Proprio nel video infatti pubblicato da Chiara Ferragni, mentre parla e mostra l’abitazione, s’intravede un quadro con la famiglia al completo. Si tratta di un dipinto realizzato quando ancora i Ferragnez erano una coppia, in cui sono stati immortalanti insieme ai loro bambini.

Per più di una volta, forse involontariamente o forse no, Chiara Ferragni ha inquadrato proprio la parete in cui è affisso l’oggetto in questione. Mentre sul web si fanno svariate ipotesi sul perché abbia ripreso proprio il quadro, potrebbe esserci una spiegazione. Magari si tratta di una stanza dedicata appositamente ai bambini e, di conseguenza, Chiara ha preferito mantenere questo ricordo proprio per il bene di Leone e Vittoria.

Il video di #ChiaraFerragni dove spunta il quadro di famiglia pic.twitter.com/TYH3xdmOkL — Novella2000 Archive (@disagio_tv) October 19, 2024

Un “messaggio subliminale” o forse semplicemente un caso quello che appare nelle storie di Chiara Ferragni dove figura (per qualche secondo) anche Fedez. Non possiamo sapere se si nasconda qualcosa dietro il video postato dall’imprenditrice digitale. Si tratta in ogni caso di quel piccolo dettaglio che è bastato a riaccendere la speranza sul web tra i fan che ci sperano ancora.