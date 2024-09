Ieri sera Fedez ha pubblicato un dissing contro Tony Effe e ha menzionato vari volti dello spettacolo. Tra questi anche Andrea Damante e non è tardato ad arrivare il like di Elisa Visari, colei che dovrebbe essere la sua attuale fidanzata.

Il like di Elisa Visari a Fedez

Nella serata di ieri, dopo le frecciatine che si sono scambiati nel corso della giornata e il dissing pomeridiano di Tony Effe, Fedez ha pubblicato un brano in risposta all’ex amico. Non conosciamo i motivi precisi del litigio tra i due rapper ma la cosa certa è che non se le sono mandate a dire.

Entrambi hanno scritto dei testi molto duri e in particolare Federico ha tirato in ballo vari personaggi dello spettacolo legati a Tony. Tra questi possiamo citare la ex moglie Chiara Ferragni: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infa*i”. Ma non sono mancate riferimenti duri a Chiara Biasi e Taylor Mega: “…A far*i di ke*a, parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva. Eri tu la mia bi*ch, non Taylor Mega“.

Tra i tanti Vip menzionati anche Andrea Damante, che oggi sembrerebbe essere fidanzato con Elisa Visari. Al momento la loro situazione sentimentale non è chiara ma, ad ogni modo, il rapper ha affermato nel suo testo: “Andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infame non di attaccante”. A molti, come vediamo dalla foto qui sotto, non è sfuggito il like di Elisa Visari al video.

Il ‘mi piace’ di Elisa Visari al dissing di Fedez

Ricordiamo che Damante è stato fidanzato a lungo con Giulia De Lellis, la quale oggi sarebbe legata a Tony Effe. Ovviamente non sappiamo tutti i dettagli della storia e dobbiamo prendere con le pinze tutte le ipotesi che potrebbero girare sul web. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o rettifica da parte dei diretti interessati.