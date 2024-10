C’è la possibilità un giorno di vedere Carolyn Smith ad Amici nel ruolo di docente? È arrivata la risposta della giudice di Ballando con le Stelle.

La risposta di Carolyn Smith su Amici

A SuperGuida TV in un’intervista Carolyn Smith ha detto non solo la sua su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia e sul perché non ballano insieme a Ballando con le Stelle, ma si è lasciata andare anche ad altre dichiarazioni. La presidente del programma condotto da Milly Carlucci si è espressa su più fronti e ha fatto un bilancio di queste prime puntate e sensazioni vissute.

Giulia Bertolini, che ne ha realizzato l’intervista, posto la seguente domanda a Carolyn Smith: Natalia Titova e Raimondo Todaro hanno ‘tradito’ Ballando per Amici. Lei ci andrebbe nel programma di Maria De Filippi se le venisse proposto?

Su questo la giudice di Ballando con le Stelle non ha avuto dubbi. Per prima cosa ha precisato che, a detta sua, né Natalia Titova né tantomeno Raimondo Todaro hanno tradito Milly Carlucci (la quale recentemente si è espressa). Carolyn Smith in realtà la vede in maniera differente:

“C’è stato un momento nella loro vita in cui hanno deciso di fare le loro esperienze anche se sono state tante le chiacchiere che sono state fatte quando sono andati via. Per me non è un tradimento. Ben vengano quei programmi televisivi in cui c’è il ballo”, ha detto sicura.

Le parole di Carolyn sui reality

Non ha intenzione invece di prendere parte a un reality show. Carolyn Smith a riguardo ha le idee piuttosto chiare. Fino a questo momento l’abbiamo vista sempre nei panni di giudice, ma mai come concorrente.

E non di certi di un reality show a cui ha detto non parteciperebbe “mai”. Ma ha un altro desiderio piuttosto:

“Mi piacerebbe fare un programma di cucina perché sono abbastanza brava ai fornelli o un programma tutto mio un po’ fuori dal coro, qualcosa di diverso e mai visto prima in televisione”, ha concluso Carolyn Smith.