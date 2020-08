È cristi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Da alcuni giorni si susseguono le voci che affermano la rottura (di nuovo) tra i due. Dopo essere tornati insieme nel periodo del lockdown, la coppia sembrava essere tornata più forte che mai. Il libro di Giulia De Lellis sui tradimenti di Damante ha infranto i record di vendita, ciò nonostante l’influencer aveva deciso di perdonarlo. Ma cosa succede ora? Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, Andrea Damante avrebbe confermato la rottura con Giulia. Ecco cosa si legge:

“Lo stesso Andrea Damante (sempre più convinto a godersi l’estate senza Giulia: “L’errore è stato proprio tornare insieme, ci facciamo del male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre”, pare abbia commentato) quando aveva Ignazio vicino in consolle lo presentava come il single più ambito dell’estate e le ragazze in pista rispondevano urlando il nome di Moser. Cosa che a Ignazio non è piaciuta per niente”.