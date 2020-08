1 Andrea Damante, durante una serata a San Teodoro, si lascia sfuggire qualcosa su Ignazio Moser. L’ex gieffino è tornato single?

Non c’è estate senza gossip e Ignazio Moser, così come il suo amico del cuore Andrea Damante, ne sanno qualcosa, specie dopo il video spuntato in queste ore. Ormai da settimane non si fa che parlare della crisi tra Moser e Cecilia Rodriguez. Nonostante Cechu e Nacho abbiano replicato con uno scatto, ci sono stati ulteriori sviluppi sulla vicenda, che non fanno che alimentare i chiacchiericci.

Uno dei tanti è il fatto che Ignazio abbia trascorso ancora svariati giorni insieme a Damante in Sardegna, lontano dalla sua Cecilia. E proprio in terra sarda che il 15 agosto (giorno di Ferragosto) è successo qualcosa. Il Dama ha tenuto una serata all’Ambra Night, nel borgo gallurese di San Teodoro. Presente all’evento sul palco, accanto a lui, anche Moser. Ad un certo punto, proprio Andrea Damante ha chiamato l’attenzione delle ragazze single presenti in platea e presentando loro il suo amico Ignazio Moser:

“Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser“

Ed ecco anche il video, riproposto da Deianira Marzano nelle Instagram Stories…

In un modo o nell’altro dunque Andrea Damante avrebbe confermato, involontariamente, come il suo amico Ignazio Moser sia single o comunque in profonda crisi con Cecilia Rodriguez. Oppure si sarà trattato di una semplice battuta? Le dichiarazioni del deejay non hanno fatto altro che aumentare i sospetti. Intanto Ignazio di recente ha fatto ‘chiarezza’ sulla sua vita sentimentale…