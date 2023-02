NEWS

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2023

Elisa Visari e Andrea Damante si sono lasciati?

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono davvero lasciati? Da diverse settimane il gossip su questa coppia continua a essere sempre più insistente, ma da parte dei diretti interessati non è giunta ancora alcuna conferma. Nessuno dei due ha più postato degli scatti che li ritraggono insieme e, come dicevamo, non hanno fatto parola della loro vita privata sui social.

Eppure se ne continua a parlare, tanto che in queste ore Pipol Gossip ha pubblicato e confermato indirettamente la notizia che i due non sarebbero più una coppia. Ecco quanto si apprende a riguardo: “I rumors si trasformano in certezza! La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita. I due non sono più vicini ormai da settimane, e la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante…”.

Se così fosse, non si conoscono a oggi i motivi che hanno spinto Andrea Damante ed Elisa Visari a lasciarsi. Qualcuno è certo o spera possa essere coinvolta l’ex di lui, Giulia De Lellis, visti gli ultimi indizi su Instagram. Non vogliamo infrangere i sogni di nessuno, ma l’influencer romana è felicemente innamorata e felice accanto a Carlo Gussalli Beretta e nelle scorse ore ha postato romantiche immagini d’amore per fargli gli auguri di buon compleanno.

Sta di fatto che, in attesa di conferme o smentite sulla rottura tra Andrea Damante ed Elisa Visari, i due come dicevamo non si fanno più vedere insieme sui social. L’ultimo post di lei con l’ex tronista risale al 14 gennaio, qualche giorno prima (l’11 gennaio) invece quello di Damante.

Staremo a vedere se Andrea Damante ed Elisa Visari decideranno di uscire allo scoperto e parlarne così apertamente, anche per tranquillizzare i propri fan, un po’ preoccupati di vederli così distanti, almeno sui social!