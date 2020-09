1 Stando al gossip, sembrerebbe che Andrea Damante abbia deciso di voltare pagina e, dopo Giulia De Lellis, abbia un’altra

Perché i Andrea e Giulia si sono lasciati? E ciò che si chiedono i numerosi fan dei Damellis sul periodo delicato che la coppia si trova ad affrontare. Sui due continuano a spuntare notizie che non sembrano essere troppo confortanti e che parlano di come Andrea Damante abbia deciso di voltare (definitivamente?) pagina.

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita” ha detto lei su Instagram, lasciando intendere però che la loro storia non si era interrotta, come detto poi in seguito. Dopo un attimo di titubanza, a confermare la crisi con Giulia è stato proprio Damante tra le pagine di Chi. Sebbene si sia pensato fosse la mamma del deejay la causa di questo allontanamento, ben presto la mamma del Dama ha svelato in che rapporti è con Giulia, andando così a smentire i pettegolezzi.

Ma ora? Andrea Damante potrebbe aver dimenticato Giulia con un’altra. Questo è quanto scritto tra le colonne di Chi:

“Damante riparte. Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in cerca di una nuova fiamma”.

Si legge tra le righe della rivista, che racconta ulteriori dettagli a tal proposito:

“E a volte chi cerca trova. In questi ultimi giorni accanto a lui è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia”.

Insomma stando a quanto si apprende dal giornale, diretto da Alfonso Signorini, Andrea Damante avrebbe già una nuova frequentazione. Una ragazza di nome Martina, di cui non si conosce niente di più, almeno ad oggi.

Ovviamente se Andrea Damante volesse intervenire al tal proposito, Novella 2000 è a disposizione e pronta ad ascoltarlo. Intanto però anche Giulia De Lellis ha lasciato intendere che ha deciso di voltare pagina….